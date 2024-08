Peligran las elecciones en Chiapas: Funcionarios huyen y habitantes se niegan por ola de violencia

El miedo está apoderado de los ciudadanos mexicanos en algunos municipios de Chiapas, al grado de no poder llevar a cabo el proceso democrático que tenían programado para el pasado 2 de junio. La ola de violencia en Chicomuselo y Pantelhó, principalmente, provocó que los habitantes se reúsen a llevar a cabo las elecciones locales extemporáneas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tenía programado para este domingo 25 de agosto que se llevaran a cabo las elecciones para elegir a las autoridades municipales de Capitán Luis Vidal, donde quedaron anuladas por irregularidades, y, en Chicomuselo y Pantelhó, donde ni siquiera se pudieron llevar a cabo por la inseguridad.

A escasos días de que llegue la fecha para el proceso pospuesto, en Chicomuselo el INE ya informó que no han podido ni siquiera tener contacto con los funcionarios de casilla; mientras que en Pantelhó, los representantes de 60 comunidades ya pronunciaron que no quieren elecciones extraordinarias porque tienen miedo de que pueda haber situaciones de riesgo

“Si no tenemos funcionarios de casilla, materialmente se vuelve imposible instalar una casilla y, por lo tanto, no se puede recibir la votación. Si esto es generalizado en todo el municipio, pues evidentemente tendremos que hacer el ajuste”, señaló Claudia Rodríguez Sánchez, presidenta de la Junta Local del INE en Chiapas.

Peligran las elecciones locales por la ola de violencia; no han podido instalar casillas en Panthelhó y Chicomuselo. @viridianahelo en Hechos #PrimeraLínea pic.twitter.com/NaNy7NEHlX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2024

Violencia azota a Pantelhó, en Chiapas

Apenas el pasado 18 de agosto, un helicóptero de Protección Civil sufrió un ataque con armas de fuego mientras colaboraba en un operativo junto con fuerzas de seguridad estatales, justo en los límites de Chenalhó y Pantelhó, donde se registra un alto índice de violencia por conflictos territoriales.

A pesar de la gravedad del ataque, no se registraron daños mayores en el helicóptero , pero casi de manera paralela las comunidades se pronunciaron de que no querían llevar a cabo el proceso electoral que se aproximaba por temor a que incrementaran los actos de violencia, ya que son balaceras y enfrentamientos armados en esta región.

¿Habrá elecciones en Pantelhó y Chicomuselo?

Al momento, el INE no sabe si los funcionarios en Chicomuselo van a continuar participando e incluso no saben si hay gente que va a estar para los comicios y para la noche definirán si se instalarán las casillas; mientras que en Pantelhó, el INE aprobó por unanimidad no instalar casillas.

Todo esto, en la zona de la Sierra y en la zona de los Altos de Chiapas, donde se acaba el tiempo para elegir democráticamente a sus funcionarios.