Pacientes del hospital de Pemex, en Reynosa, se quedan sin hemodiálisis; denuncian riesgo de muerte

La incertidumbre y el miedo se apoderaron de los pasillos del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Reynosa, Tamaulipas. Un grupo de derechohabientes y familiares alzaron la voz para denunciar el desabasto crítico de insumos en el área de hemodiálisis, un servicio vital para la sobrevivencia de miles de trabajadores y jubilados de la paraestatal.

La problemática, que se ha agravado durante los últimos días, afecta directamente a una población de casi 3 mil pacientes con diabetes que dependen de este hospital para mantener su estabilidad física.

Según los testimonios recabados en el lugar por el equipo de Azteca Noticias, el personal administrativo se limita a informar que "no hay material" para las sesiones, sin ofrecer una fecha clara para la normalización del servicio.

Pacientes del Hospital Regional de Pemex en Reynosa denuncian falta de insumos, especialmente en el área de hemodiálisis.



Aseguran que desde hace días les informan que no hay material para recibir su tratamiento. En un hospital donde más de 3 mil personas padecen enfermedades… pic.twitter.com/X3ieKqtNP6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

¿Qué pasa en el hospital de Pemex de Reynosa? Crisis con la hemodiálisis

Para un paciente con insuficiencia renal crónica, omitir una sola sesión de tratamiento no es una opción, sino una sentencia de deterioro acelerado. La denuncia actual es alarmante: algunos derechohabientes ya acumulan dos o más sesiones sin atención, lo que ha provocado complicaciones inmediatas en su estado de salud.

La gravedad de la situación en el Hospital Regional se resume en los siguientes puntos críticos reportados por los afectados:



Áreas paralizadas: El departamento de hemodiálisis es el más castigado, dejando a los pacientes en un estado de vulnerabilidad total.

El departamento de hemodiálisis es el más castigado, dejando a los pacientes en un estado de vulnerabilidad total. Desabasto en farmacia: La falta de suministros no es exclusiva de nefrología; las recetas médicas no pueden surtirse debido a la ausencia de fármacos básicos en las estanterías.

La falta de suministros no es exclusiva de nefrología; las recetas médicas no pueden surtirse debido a la ausencia de fármacos básicos en las estanterías. Carencia de respuesta oficial: Los usuarios desconocen si el origen del problema es una mala planeación administrativa o un recorte presupuestal severo en el sistema de salud de Pemex.

Los usuarios desconocen si el origen del problema es una mala planeación administrativa o un recorte presupuestal severo en el sistema de salud de Pemex. Impacto al personal: Trabajadores activos de la paraestatal reportan estar en la misma situación de desprotección médica que los jubilados.

Hospital Belisario Domínguez, en CDMX, condiciona la vida de una joven por falta de donadores

Exigen subrogación a clínicas particulares

Ante la urgencia y el riesgo inminente de perder la vida, los pacientes exigen que Pemex active de inmediato el esquema de subrogación. Esta medida permitiría que los enfermos fueran canalizados a clínicas privadas para recibir sus tratamientos de hemodiálisis y que sus recetas fueran surtidas en farmacias externas, evitando que la burocracia institucional cobre víctimas fatales.

El sistema de salud de Petróleos Mexicanos atraviesa una crisis de suministros que, según los propios usuarios, no se limita a esta unidad, pero que en Reynosa ha alcanzado un punto de ruptura insostenible.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las exigencias hasta que se garantice el derecho constitucional a la salud y se restablezca el servicio de diálisis de manera ininterrumpida.

