“Su médula ya no está aguantando”: Niña de 4 años sobrevive con quimioterapias por falta de equipo en IMSS Bienestar de Tabasco

Con tan solo cuatro añitos, Katherine, una pequeña que libra una batalla contra el cáncer, terminó convirtiéndose en una víctima más del sistema de salud decadente en Tabsaco, perdiendo toda esperanza de recibir las radioterapias que lleva meses esperando.

El caso de Katherine no es aislado, pues alrededor de 130 pacientes se encuentran en la misma situación.

“Ella estuvo recibiendo radios en el Juan Graham, pero el aparato se rompió, entonces me hicieron esperar como dos meses en casa (...) Ya cuando ella los doctores la volvieron a valorar ya el tumor había regresado”, Yamileth Ramírez, mamá de Katherine.

Sin espacio ni fecha: El calvario de Katherine y 130 pacientes que esperan una cita que no llega

Actualmente, Katherine lleva un mes en el Hospital del Niño a cargo del IMSS Bienestar en Villahermosa, Tabasco, donde le siguen aplicando quimioterapias que su cuerpecito ya no aguanta; sin embargo, ya no hay otra opción.

Una situación que comparten otros 130 pacientes oncológicos tabasqueños, tanto niños como adultos. Katherine debió ser enviada a otro hospital desde agosto, pero inexplicablemente su cita sigue sin llegar.

“Ellos dicen que la van a mandar a México pero no nos dicen exactamente una fecha (...) Que todavía no hay espacio, que son muchos niños (...) Y somos muchas mamitas que estamos esperando esto”, dijo la madre de la pequeña de 4 añitos.

El peligro de aplazar una solución para los pacientes con cáncer en Tabasco

Por su parte, el Gobierno sigue brillando por su ausencia sin dar una verdadera solución al problema, aplazandolo desde el mes de enero del año pasado. No cumplieron el plazo y en noviembre dieron otro plazo que vence en abril 2026, lo que mantiene en peligro a quienes hoy siguen esperando por una radioterapia.

“Hay un periodo como de cuatro meses a cinco meses en el cual va a hacerse el cambio de ese aparato”, dijo Adalberto Pérez, Coordinador del IMSS Bienestar de Tabasco.

La madre de Katherine está desesperada y pide a las autoridades dejar de mentir y garantizar los equipos, las medicinas, así como el personal que necesitan los niños enfermos de cáncer.

“Diez días después de que se quita el tumor tenemos que dar la radioterapia, si nosotros no damos la radioterapia, en esa fecha, las posibilidades disminuyen de salir con éxito de una enfermedad de este tipo”, explicó Silvia Cano, presidente de Corazones Invencibles A.C.