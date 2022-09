Cristiano Ronaldo, acusado de conducta inapropiada

La Asociación de Futbol (FA) acusó a Cristiano Ronaldo de conducta inapropiada por romper el celular de un aficionado adolescentes tras una derrota de su equipo Manchester contra el Everton el pasado 9 de abril.

Aunque la estrella del futbol se disculpó vía redes sociales tras el incidente, la FA decidió acusarlo por infringir las reglas.

“Cristiano Ronaldo ha sido acusado de infringir la regla E3 de la FA por un incidente que tuvo lugar después del partido de la Premier League del Manchester United FC contra el Everton FC el sábado 9 de abril de 2022", dijo la Asociación en un comunicado. Ronaldo fue advertido por la policía en agosto sobre el incidente.

En tanto el equipo Manchester United dijo que apoyaría a Cristiano Ronaldo en su respuesta a la acusación.

AJA NO ES WILL SMITH 🤔 ENTONCES 🤨🤫 Policía inglesa investiga incidente en el que Cristiano Ronaldo habría golpeado con fuerza mano de un adolescente de 14 años quien tomaba fotos en salida jugador y roto su celular pic.twitter.com/bOwPspUqQJ — Mi Venezuela LIBRE! (@PMT67) April 11, 2022

Cristiano Ronaldo rompe celular de un aficionado

El pasado 9 de abril de 2022, el Manchester United perdió 1-0 contra el Everton en Goodison Park. Al finalizar el partido, los jugadores se dirigieron a los vestidores, en ese momento se captó al futbolista enojado golpeando el celular del aficionado cuando este tenía el teléfono en la mano.





La madre del niño dijo que lo habían dejado con una mano lastimada y que la pantalla de su teléfono se había roto.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo, de 37 años, se disculpó con el aficionado de 14 años a través de las redes sociales.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió Cristiano Ronaldo a través de su cuenta de Instagram después del incidente.