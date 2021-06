¡ESTÁN DE REGRESO! México espera 80 cruceros en los próximos 4 meses

Ciudad de México.- La industria de cruceros estima que en los próximos 4 meses lleguen hasta 80 navíos, a puertos mexicanos, así lo reportó Enrique Molina, presidente de la Comisión de cruceros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO).

“…Esperamos en esta industria de todo México que vaya creciendo conforme vayan pasando los meses, los cruceros hoy ya están navegando, a partir de esta semana saliendo desde Florida a costas mexicanas, al Caribe mexicano a una capacidad del 30%, esto es para julio y agosto…” dijo Molina en conferencia de prensa.

Ocupación hotelera Durante Vacaciones de Verano

Por su parte, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, recordó que se espera a nivel nacional una ocupación hotelera del 61% en los destinos turísticos, durante las vacaciones de verano.

Así como una derrama económica superior a los 56 mil millones de pesos.

“…Es alrededor del 50% de lo que se tenía en 2019, ya hay una tendencia a incrementarse y de ahí lo importancia de cuidar las medidas sanitarias para evitar un repunte y con esto retroceder en el número de personas que puedan visitar nuestros atractivos…” preciso.

TE PODRÍA INTERESAR:

Aeropuertos listos para VACACIONES de Verano 2021

Piden definir a las empresas como esenciales

Para acelerar la reactivación económica, pidieron actualizar el esquema para definir a las empresas como esenciales.

“…Insistimos en que se deje de clasificar a las empresas como esenciales y no esenciales, y pasen a ser empresas seguras o no seguras en el cuidado de la salud, que el semáforo epidemologico sea un indicador pero que no detenga la incipiente recuperación económica…” insistió López Campos.