¿Cuál es el costo de la muerte? Estos son los servicio funerarios

El perder a un familiar o a un ser querido en México es un proceso difícil de tratar, pero sumado a los costos del servicio funerario puede ser un fuerte gasto económico para las familias. Traslados, ataúd o urna, entierro o cremación, flores, velatorio, arreglo del cuerpo y hasta el café son parte de la larga lista de trámites y gastos que le esperan.

La ventaja de un servicio funerario por anticipado es evitar un desembolso fuerte e inesperado, además puede adquirirse en pagos programados y diferidos, aunados a que la totalidad de lo contratado es deducible de impuestos.

¿Te has preguntado cuánto cuesta morirse en México?

¿Cuál es el costo de la muerte de una persona en México?

De acuerdo con el sector funerario de la Ciudad de México, un servicio oscila entre los 7 u 8 mil pesos, 10 mil pesos en funerarias pequeñas.

Mientras que en empresas medianas ofrecen el servicio funerario desde 20 mil pesos, hasta los 80 mil pesos.

Por último, en las funerarias de lujo se encuentran trabajos desde 50 mil y 60 mil pesos, incluso hasta los 400 mil o 500 mil pesos por servicio funerario.

El precio del servicio funerario repunto un 30% en los últimos años

El costo varía según la entidad federativa, además de la calidad y cantidad de servicios solicitados. Incluso el precio por servicio funerario en los últimos años se han incrementado hasta en un 30%.

Entre los principales gastos son para el certificado de defunción y el acta de defunción, que en algunas entidades del país es gratis.

Las actas de defunción tienen un costo de 80 a 85 pesos en la zona conurbada de México; sin embargo, en otras entidades del país el precio sube hasta 150 pesos.

Recomendaciones de la Profeco para contratar un servicio funerario

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a la población los derechos que se tiene como consumidor de algún servicio funerario, entre los cuales se encuentran conocer con precisión costos, características y términos antes de contratarlos; cancelar o desistirte de

la operación y tener un presupuesto por escrito.





De acuerdo con la NOM-036-SCFI-2016, los contratos de adhesión con relación a algún servicio funerario deberán estar registrados ante la Profeco y especificar lugar y horarios donde se deben prestar los servicios contratados, así como los costos unitarios o total a pagar; facultad del consumidor de ceder o transferir los derechos sobre los servicios contratados; descripción detallada de las garantías existentes, entre otros.

De igual manera, los prestadores del servicio funerario tienen obligaciones, como tener instalaciones adecuadas para otorgar los servicios; contar con vehículos adecuados para el traslado exclusivamente de cadáveres; respetar el precio ofrecido; no condicionar la prestación del servicio a la adquisición de paquetes.

Al momento de adquirir un servicio funerario, la Profeco recomienda:



Confirmar que se trate de una empresa formalmente establecida a través de su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Consultar en el portal de la Procuraduría su desempeño

Comparar costos con otras empresas

Revisar las condiciones del contrato para evitar cargos extras al momento de hacer efectivo el servicio.

En caso de que el proveedor de servicio funerario no exhibe ni respeta los precios, use publicidad engañosa, no entrega notas o comprobantes, condiciona o niega la venta o servicio, aplica cargos sin consentimiento, discrimina o selecciona personas e incumple con ofertas o promociones así como con términos o condiciones de venta, se puede presentar una queja ya sea a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor, en el Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 4688722 en el interior del país.