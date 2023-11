“No pinta nada bien": Daniela López sobre las lesiones que sufrió por su expareja

Durante las primeras horas del jueves 30 de noviembre, el equipo conformado por Leo Arriaga, Vaitare Mateos y Uriel Estrada entrevistaron a la luchadora mexicana, Daniela López Mejía, quien recientemente fue víctima de distintas agresiones físicas por parte de su pareja, pero ¿cuál es su estado de salud? Esto respondió.

“Estos segura con mi familia”, dijo Daniela López al tiempo que agregó también recibe el apoyo de sus amigos, quienes se han encontrado cerca de ella en estos momentos,

¿Qué se sabe sobre el paradero del agresor de Daniela López?

Al ser cuestionada sobre el paradero del agresor, la luchadora aclaró que por el momento no sabe nada, y ella tampoco lo investiga, pues de momento ve por la seguridad de su hija, quien se encontraba presente el día en que sufrió violencia intrafamiliar.

“No me han brindado ninguna información, yo tampoco he investigado, lo que me importa es mi seguridad, la seguridad de mi hija”, dijo.

Agregó que el pasado miércoles 29 de noviembre se presentó ante el Centro de Justicia para la Mujer en Guadalajara para exigir sus derechos respecto a las medidas de protección.

¿Cómo se encuentra la luchadora mexicana por las lesiones que sufrió?

A unos días del ataque, un derrame en el ojo y una fractura en la nariz, son algunas de las lesiones que enfrenta la víctima, quien asegura que necesita más estudios para solucionar sus heridas, pues en palabras de ella " no pinta nada bien”.

López narró cómo sucedió el ataque y dejó en claro que no existe justificación ante el brutal ataque que sufrió, pues todo derivó de una discusión en pareja; mientras el sujeto la agredía su hija entró a la habitación y la encontró en el piso.

¿Quién es el agresor de la luchadora mexicana, Daniela López?

La víctima identificó al agresor como Luis “N”, quien es su esposo y también peleador de artes marciales mixtas, tras darse a conocer comenzaron a circular fotografías de la persona en redes sociales en el que lo señalaron de despreciable, al mismo tiempo que pidieron justicia. Es importante señalar que de momento se desconoce el paradero del sujeto.