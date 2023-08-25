Este es el mínimo de afiliados que debe tener un partido político para mantener su registro

En los últimos años el número de partidos políticos aumentó, por esta razón la página del Instituto Nacional Electoral (INE) indica que actualmente existen siete partidos registrados de manera oficial, es decir, que pueden participar en las elecciones locales y federales.

Las elecciones 2024 serán las más importantes de los últimos años, pues el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cederá su puesto a los aspirantes que en unos meses se sumen a la contienda; con esto en cuenta, es común que se busquen crear partidos políticos para dividir los votos durante el proceso electoral.

¿Cuántos afiliados debe tener un partido político en México?

Los partidos políticos tienen múltiples objetivos, entre los principales están recibir dinero del erario; sin embargo, para esto necesitan cumplir con dos factores, obtener un determinado número de votos en cada elección y tener un mínimo de militantes afiliados, este último es vital, pero ¿de cuánto es el número?

En México, los partidos políticos están integrados por PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadana y Partido Verde; a estos se les pide un mínimo de 233 mil 945 afiliados, pero, establecen que al menos 3 mil deben estar en 20 estados con la finalidad que exista trampa.

¿Cómo me puedo afiliar a un partido político en México?

Una de las preguntas más recurrentes es cómo afiliarse a un partido político en México; sin embargo, cada uno establece distintos parámetros, aunque uno generalizado es tener la credencial para votar, misma que emite el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los requisitos están:



PRI

De acuerdo a su reglamento , para afiliarte al tricolor deberás hacerlo en el Comité Municipal o Delegacional, Estatal o Nacional que esté más cerca de tu domicilio. Los requisitos y documentos para obtener la afiliación son:



Ser ciudadano mexicano.

Expresar su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los documentos básicos del mismo.

Copia simple y original para su cotejo, de la credencial para votar actualizada.

Copia simple del comprobante de domicilio, en caso de manifestar domicilio distinto al que aparece en la credencial para votar.

Formato de afiliación al partido.

Morena

El reglamento del Partido Movimiento Regeneración Nacional, indica que, en caso de afiliación deberás presentar la credencial para votar con fotografía vigente y también llenar el formato de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional; firmar el formato o plasmar su huella digital.



PAN

Este partido cuenta con un Registro Nacional de Militantes (RNM), donde solicitan enviar primero tu información personal, posteriormente tendrás que registrarte al Taller de Introducción al Partido (TIP) y acudir al curso en la fecha y horario indicado.

Tras aprobar el curso, deberás llevar la documentación requerida en original y copia a cualquier Comité del Partido para proceder con el término del proceso.



PRD

Para afiliarte al Sol Azteca puedes hacerlo a través de internet en la Comisión de Afiliación del partido y necesitas nada más tu credencial de elector vigente y una cuenta personal de correo electrónico.

¿Qué implica estar afiliado a un partido político?

La afiliación a un partido político conlleva un compromiso práctico de realizar ciertas actividades favorables al partido al que uno se afilia y a sus líderes, es decir, buscan un ciudadano activo, que puede participar en muchas decisiones importantes.