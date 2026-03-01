Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: ¡Se agota el plazo! Fijan último día para tramitarla

Marzo marca la recta final para tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, el plástico que permite pagar 11 pesos en el transporte público en lugar de 14 y concentrar apoyos estatales en un solo registro.

La autoridad estatal confirmó que la fecha límite para el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco debe realizarse a más tardar el 31 de marzo, para así poder mantener el subsidio en la tarifa y acceder a los beneficios vinculados al sistema.

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco funciona como herramienta de identificación y dispersión de apoyos, además de integrar servicios financieros bajo un mismo plástico. Su operación permite que las y los jaliscienses reduzcan trámites y mantengan activo el descuento en movilidad.

¿Qué pasa si no tramitas la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Quienes no concluyan el proceso podrían pagar la tarifa completa del transporte público; la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es el medio habilitado para aplicar el subsidio parcial en el pasaje.

Además, este plástico concentra beneficios como acceso a programas estatales, inscripción a servicios médicos y opciones vinculadas a movilidad urbana.



Permite pagar 11 pesos en lugar de 14 en transporte público.

Integra apoyos estatales en un solo registro.

Facilita inscripción a servicios de salud estatales.

Permite vincularse al sistema de bicicleta pública.

Ofrece funciones financieras para mayores de edad.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco paso a paso?

El proceso inicia con un prerregistro en línea. Para solicitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, se requiere CURP, INE vigente con domicilio en Jalisco, número celular y correo electrónico .

De forma opcional, pueden adjuntarse documentos como constancia de estudios o certificado de discapacidad, dependiendo del perfil del solicitante.

Tras enviar la información, comienza un periodo de validación; una vez aprobado, la persona recibe un mensaje para agendar cita y acudir al módulo correspondiente con su comprobante impreso.

En el módulo se realiza la entrega física de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, que tendrá vigencia extendida y funcionará como identificador principal para acceder a beneficios vinculados al estado.

Es importante considerar que contar con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco no garantiza automáticamente un apoyo social; cada programa mantiene sus propias reglas de operación.

Con el cierre del plazo en curso, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco se mantiene como uno de los trámites más consultados en el estado, especialmente entre quienes buscan mantener el subsidio en transporte y centralizar apoyos en un solo medio.

El llamado es claro: revisar el registro, completar el trámite y confirmar la cita antes de que termine el periodo establecido.