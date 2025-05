Santo Domingo: caminar por la ciudad donde empezó América, donde inició todo

Hay ciudades que se sienten modernas aunque tengan siglos encima. Hay otras, como Santo Domingo, que no intentan ocultar su edad, sino presumirla con orgullo, porque caminar por su Zona Colonial no es simplemente hacer turismo, es pisar la historia viva.

Estuve en la capital de República Dominicana durante la feria de turismo DATE 2025, caminando entre sus calles, piedras y paredes que gritan siglos de historia

Porque Santo Domingo no solo fue la primera ciudad fundada por europeos en América, fue también la primera en tener una calle, una catedral, una universidad y un hospital.

Y mientras caminaba por la Calle de las Damas, bordeando balcones coloniales, ruinas de conventos y plazas donde aún suena el tambor, pensé en lo simbólico de estar allí... Aquí fue donde empezó todo.

¿Cuál es la ciudad donde empezó América? Así es caminar por Santo Domingo |Foto: Andreina Andrade/FIA

Te puede interesar: Más allá de las playas: República Dominicana cuenta la historia de los Taínos

Santo Domingo: Una ciudad donde la historia respira

En la Primera Catedral de América, el tiempo no se mide en minutos, sino en siglos; las bancas de madera, los vitrales, el silencio. Todo parece decirte: aquí empezó todo.

Y en cada esquina de la ciudad antigua hay una placa que te recuerda algún “primer”: El primer fuerte, el primer virrey, la primera misa.

Pero lo que más impacta no es el dato histórico, es la sensación de que aquí se fundó, no solo una ciudad, sino toda una narrativa. La narrativa de lo que América Latina iba a ser: mezcla, conquista, fe, violencia, belleza, contradicción.

El contraste como identidad en República Dominicana

Durante DATE 2025, muchos hablaron de sol, de playas, de inversión, de futuro, pero yo encontré el futuro justo mirando hacia atrás, porque Santo Domingo está apostando a algo más profundo: rescatar su centro histórico no como postal, sino como corazón.

Como lugar de encuentro entre el Caribe africano, el mestizaje, lo indígena que aún resiste, y lo europeo que dejó cicatrices, pero también cimientos en América Latina.

Aquí los adoquines no son decoración: son testimonio, y eso, para quienes venimos de países con heridas coloniales parecidas, nos involucra.

¿Cuál es la ciudad donde empezó América? Así es caminar por Santo Domingo |Foto: Andreina Andrade/FIA

C

Un viaje hacia lo que somos

Caminar por Santo Domingo fue, para mí, reconectar con el origen de nuestra historia latinoamericana, porque no hay presente sin memoria y no hay turismo con sentido si no tocamos también lo que nos formó.

Santo Domingo no es solo la primera ciudad del continente: es una puerta, y como toda puerta, nos obliga a elegir: la cruzamos para repetir la historia… o para contarla mejor.

Yo elijo contarla. Y esta vez, desde sus calles.