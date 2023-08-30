Princesa Ana: ¿Cómo la relación de la hermana del rey Carlos III con la familia real?

Desde septiembre de 2022, el mundo entero ha escuchado hablar sobre el círculo que rodea al rey Carlos III, quien recibió la corona tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Aunque lo que pocos saben es que detrás del éxito del ahora monarca se ha encontrado siempre la princesa Ana, ¿quién es y cuál es su relación con la familia real?

La princesa Ana es la hermana menor del rey Carlos III, quien con tan solo dos años de diferencia ha fungido como una pieza clave en la monarquía británica, ¿por qué? Esto es todo lo que debes de saber.

¿Cómo es la relación entre el rey Carlos y la princesa Ana?

El rey Carlos III siempre ha mantenido una relación muy cercana con su hermana, la princesa real Ana, de quien ha demostrado ser su cómplice y el pilar en el que se apoyaba durante los momentos más complicados de su juventud.

Ana, mejor conocida por su título oficial de Reino Unido: la princesa real, se ha desempeñado como la mejor asesora de Carlos desde que ejecutaba sus funciones como príncipe de Gales y se encontraba en su complicado matrimonio con Diana de Gales. Desde entonces, se ha demostrado la notable participación de su hermana menor en cada decisión del ahora monarca.

La relación entre ambos no es de sorprender, porque desde siempre se han mostrado como una familia muy unida, incluso las imágenes oficiales de la corona británica lo demuestran. Como la fotografía en que se observa a Carlos besar la mano de su hermana pequeña, mientras ella sonríe alegremente. El retrato ha quedado para la posterioridad para evidenciar la lealtad entre ambos compañeros.

La relación entre la princesa Ana y el rey Carlos es muy cálida, pues siempre han demostrado su unión en momentos difíciles|Theroyalfamily

¿Cuál es la función de la princesa Ana en la familia real británica?

A lo largo de sus 73 años de edad, la princesa Ana nunca ha buscado ser el centro de atención, a pesar de ello, ha sido nombrada como uno de los miembros de la realeza más trabajadores, pues siempre ha dejado que sus labores hablen por sí mismas.

Recientemente, la princesa viajó a Nueva York y Canadá, donde su personalidad particular destacó, como en gran parte de su vida, por buscar en generar acciones benéficas que se involucren en fundaciones de ayuda humanitaria tanto para su país como el resto del mundo.

¿Por qué la princesa Ana no puede ser reina?

Al nacer, la princesa Ana ocupaba el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico; sin embargo, hoy en día ocupa el decimoséptimo, ya que ante la ausencia del Rey Carlos III, el siguiente en ascender al trono sería el Príncipe Guillermo (William): primer hijo de Carlos y Diana, quien ahora es el príncipe de Gales.

Hoy en día, William se encuentra casado con Catalina, duquesa de Cambridge, con quien tiene tres hijos: Jorge, Carlota y Luis, progenitores que se encuentran en el siguiente sitio de la línea de sucesión británica. Posteriormente, en los siguientes puestos se encontrarían:



El príncipe Louis de Gales

El príncipe Harry, duque de Sussex

Príncipe Archie de Sussex

Princesa Lilibet de Sussex

Andrés, duque de York

La princesa Beatriz

Sienna Mapelli Mozzi

Princesa Eugenia

August Brooksbank

Príncipe Eduardo, duque de Edimburgo

James, conde de Wessex

Lady Louise Mountbatten-Windsor

El decimoséptimo lo ocupa la princesa Ana, quien de ninguna forma se encuentra imposibilitada para ser reina, solo que, con base a las reglas de la corona británica, la línea de sucesión le dificulta su ascenso al trono.