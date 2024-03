Hay mexicanos: Ellos son las actrices, actores y directores que han ganado más Premios Oscar

Ante los próximos Premios Oscar, diversas celebridades han repetido subirse al escenario, dar un discurso de agradecimiento y despedirse con una nueva estatuilla por su trabajo frente o detrás de las cámaras.

Sin embargo, ¿te has preguntado quiénes son las actrices, actores y directores que han ganado más de estos galardones en la historia? La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tiene estos datos. Algunos de los más premiados son mexicanos.

¿Quiénes son las actrices con más Premios Oscar?

En primer lugar, con cuatro Premios Oscar está la actriz Katharine Hepburn, quien logró estos galardones por las cintas “Morning Glory” (1933), “Guess Who’s Coming to Dinner” (1967), “The Lion in Winter” (1968) y “On Golden Pond” (1981)

En segundo lugar le sigue Frances McDormand por tres estatuillas a Mejor Actriz en las películas “Fargo” (1996), “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (2017) y “Nomadland” (2020).

Mientras que Ingrid Bergman logró dos Premios Oscar por Mejor Actriz en las cintas “Anastasia” (1957) y “Gaslight” (1945), mientras que consiguió un galardón más por Mejor Actriz de Reparto por su participación en “Asesinato en el Expreso de oriente” (1975)

La icónica Meryl Streep también contabiliza tres de estos premios, uno por Mejor Actriz de Reparto en “Kramer vs. Kramer” (1979) y dos por Mejor Actriz en “Sophie’s Choice” (1982) y “The Iron Lady” (2011).

¿Quiénes son los actores con más Premios Oscar?

Daniel Day-Lewis es el actor con más estatuillas de la Academia, al haber conseguido tres al protagonizar las cintas “My Left Foot” (1989), “There Will Be Blood” (2007) y “Lincoln” (2012)

En tanto que Jack Nicholson contabiliza dos Premios Oscar por Mejor Actor en las películas “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (1975) y “Mejor… imposible” (1998), así como un premio por Mejor Actor de Reparto en la cinta “Terms of Enderament” (1983).

Otros actores que poseen dos Premios Oscar por Mejor Actor protagónico son Marlon Brando, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, Tom Hanks y Sean Penn.

¿Cuáles son los directores con más Premios Oscar?

Quien se alza con cuatro Premios Oscar como Mejor Director es John Ford por sus cintas “The Informer” (1935), “The Grapes of Wrath” (1940), “How Green Was My Valley”y “The Quiet Man” (1952).

Otros directores con tres estatuillas de la Academia son Frank Capra por “It Happened One Night” (1934), “Mr. Deeds Goes to Town” (1936) y “You Can’t Take It with You” (1938), así como William Wyler por “Mrs. Miniver” (1942), “The Best Years of Our Lives” (1946) y la legendaria “Ben-Hur” (1959).

En tanto que los cineastas que han ganado dos Premios Oscar a Mejor Director están Oliver Stone, Clint Eastwood, Steven Spielberg y Ang Lee.

Dos mexicanos también aparecen en la clasificación de Mejor Director, ya que Alejandro González Iñárritu recibió dos galardones por “Birdman” (2015) y “The Revenant” (2015), mientras que Alfonso Cuarón los obtuvo por “Gravity” (2013) y “Roma” (2018).