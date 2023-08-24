De plantar árboles como castigo hasta mochar manos, las propuestas más absurdas de candidatos mexicanos

Rumbo a las elecciones 2024 por la presidencia y otros cargos como gubernaturas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te recuerda algunas de las propuestas de candidatos a diferentes puestos políticos que causaron polémica por ser consideradas absurdas y hasta irreales.

El Bronco propone mochar las manos a los delincuentes

El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", participó en los comicios de 2018, donde quedó electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin duda es una de las propuestas más surreales de la política mexicana, pues en un debate propuso "mochar las manos" a los corruptos y ladrones.

Miguel Castro propone brazaletes para evitar feminicidios

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro, sugirió durante un debate entre candidatos, que los agresores porten brazaletes con GPS para prevenir los feminicidios del estado.

“Ni un feminicidio más en Jalisco. Los agresores deberán portar un brazalete para que mediante una app las víctimas estén enteradas cuando el agresor cruza el perímetro de restricción”, señaló Castro.

Adalberto Madero propuso convertir las multas económicas en plantar árboles

Adalberto Madero, candidato del Partido Verde Ecologista (PVEM) por la alcaldía de Monterrey, propuso en 2018 convertir las multas económicas en multas en especie y que cualquier infracción se pague plantando árboles.

“La gente que se le pesque tomando y manejando va a pagar sembrando árboles el día siguiente. Y todas las multas que tengamos se van a poner en especie", dijo.

Candidato del PRD prometió 60 mil servicios funerarios gratis si ganaba

El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de San Luis Potosí en 2018, Ricardo Gallardo Juárez, quien buscaba la reelección, prometió 60 mil servicios funerarios gratis “con todo y fosa” a los potosinos.

“Vamos a tramitar en el próximo trienio 60 mil servicios funerarios con fosa incluida para las familias de escasos recursos, porque mi gobierno seguirá siendo sensible a este tipo de necesidades”, dijo el perredista.

Armando Guadiana prometió llevar a Peso Pluma a Coahuila

Durante el debate de los candidatos a la gubernatura en Coahuila por las elecciones 2023, Armando Guadiana, de Morena, cerró con un llamado a la juventud en el que prometió que, si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se va, el cantante mexicano, Peso Pluma ofrecería un concierto,