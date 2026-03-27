México vs Portugal: ¿Cómo llegar al Estadio Banorte este sábado 28 de marzo?
Este sábado 28 de marzo se reinaugura el Estadio Banorte con el encuentro entre las selecciones de México y Portugal. El encuentro no contará con estacionamiento.
Este sábado 28 de marzo se reinaugura el Estadio Banorte con el encuentro entre las selecciones de México y Portugal. Ante la gran afluencia de aficionados que se espera, el Gobierno de la CDMX ha difundido un plan especial de movilidad con 12 rutas de RTP y Trolebús para facilitar el acceso al inmueble.
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Estas rutas estarán distribuidas estratégicamente para conectar distintos puntos de la ciudad con el estadio, ofreciendo alternativas rápidas y seguras para quienes decidan acudir al encuentro. El objetivo es garantizar que los seguidores puedan llegar sin contratiempos y, al mismo tiempo, reducir la congestión vehicular en la zona.
Un punto clave del operativo es que no habrá servicio de estacionamiento dentro del inmueble ni acceso vehicular en un kilómetro a la redonda. Esto significa que los asistentes deberán planear su traslado con anticipación y optar por las rutas de transporte público habilitadas. La medida busca evitar embotellamientos y asegurar que el flujo de personas sea ordenado y seguro. También los aficionados podrán llegar a través de taxis o transporte de aplicación hasta cierto punto y luego tendrán que caminar para el estadio.
Las unidades de RTP y Trolebús será gratuito desde Paseo de la Reforma, Polanco, Santa Fe, la colonia Roma y el AICM, hacia el Estadio Azteca. y comenzará cuatro horas antes del inició del partido (19:00 horas), tendrán frecuencias reforzadas y paradas específicas para acercar a los aficionados lo más cerca posible del estadio. Además, se contará con personal de apoyo para orientar a los usuarios y garantizar que el trayecto sea ágil. El Gobierno de la CDMX ha subrayado que este operativo forma parte de un esfuerzo integral para que la experiencia del partido sea completa, desde el traslado hasta el espectáculo deportivo.
El Sistema “Park and Ride”
Para quienes se trasladen en automóvil, Se habilitarán un sistema de estacionamiento remoto (“Park and Ride”) donde saldrá el transporte para llevarlos al estadio en los siguientes puntos:
- Auditorio
- Santa Fe
- Six Flags
- Parque Ecológico Xochimilco
- Plaza Carso
¿Cuáles son las 12 rutas de transporte para llegar al Estadio Banorte?
Auditorio Nacional
- Punto de ascenso: Calle Auditorio
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 50 minutos
- Intervalo: 10 minutos
Centro Comercial Santa Fe
- Punto de ascenso: Centro Santa Fe
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 minutos
- Intervalo: 10 minutos
Six Flags
- Punto de ascenso: Six Flags
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 minutos
- Intervalo: 10 minutos
Parque Ecológico Xochimilco
- Punto de ascenso: Interior del Parque
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 minutos
- Intervalo: 15 minutos
Circuito Hidalgo
- Punto de ascenso: Valerio Trujano
- Punto de descenso: El Vergel
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 40 minutos
- Intervalo: 15 minutos
Circuito Izazaga
- Punto de ascenso: San Jerónimo esq. Pino Suárez
- Punto de descenso: CETRAM Huipulco
- Operador: RTP
- Tiempo de recorrido: 18 minutos
- Longitud de vuelta: 19.6 km
- Intervalo: 5 – 10 minutos
Circuito Bellas Artes
- Punto de ascenso: Juárez y Eje Central
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 160 minutos
- Intervalo: 8 minutos
Circuito Estadio Olímpico Universitario
- Punto de ascenso: Terminal L7 Trolebús
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 75 minutos
- Intervalo: 7.5 minutos
Circuito Chapultepec
- Punto de ascenso: CETRAM Chapultepec
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 160 minutos
- Intervalo: 8 minutos
Circuito Polanco
- Punto de ascenso: Plaza Carso
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 170 minutos
- Intervalo: 8.5 minutos
Circuito Reforma
- Punto de ascenso: Glorieta Ángel de la Independencia
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 165 minutos
- Intervalo: 8.5 minutos
Plaza Carso
- Punto de ascenso: Plaza Carso
- Punto de descenso: Santo Tomás / Sta. Úrsula
- Operador: STE
- Tiempo de recorrido: 80 minutos
- Intervalo: 8 minutos
El Estadio Banorte se reinaugura y muchas personas se preguntan cómo llegar.— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 25, 2026
Para este evento la movilidad está garantizada con varias opciones de transporte público y rutas de llegada segura.
Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/S5GRN75Bef
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