BTS, Pasteles, Freddie Mercury: Google revela las 25 búsquedas más populares

El famoso buscador Google reveló la lista de las 25 búsquedas más populares realizadas desde el año 2004.

Cabe recordar que el gigante encargado de hacer las búsquedas en el internet nació el 4 de septiembre de 1998 por sus creadores Larry Page y Sergey Brin.

Con motivo de dicho aniversario, el gigante tecnológico hoy concentrado en la empresa Alphabet reveló la lista de las 25 búsquedas históricas efectuadas en Google desde 2004, debido a que desde dicho año surgió Google Trends, la herramienta dedicada a analizar las búsquedas realizadas por los usuarios.

Para ello, la empresa señaló que analizó los millones de solicitudes de búsqueda hechas por las personas.

Las 25 búsquedas más populares en Google

Signo zodiacal más buscado: Leo

Atleta o deportista más buscado: Cristiano Ronaldo

Bebida más buscada: café

Emoji más buscado: corazón

Pintora femenina más buscada: Frida Kahlo

Video musical más buscado: Thriller

Receta más buscada: receta de pastel

Canción más buscada: Las mañanitas

Superhéroe más buscado: Hombre Araña

Videojuego más buscado: Minecraft

Boyband más buscada: BTS

Vestido más buscado: vestido de Kate Middleton

Álbum más buscado: Drake

Ícono de la moda más buscado: Rihanna

Activista más buscada: Greta Thunberg

Portada de álbum más buscada: Abbey Road

Película biográfica más buscada: El lobo de Wall Street

Elenco más buscado: Harry Potter

Ciudad más buscada: Nueva York

Fandom más buscado: Justin Bieber

Ganadora del Grammy más buscada: Beyoncé

Piloto de Fórmula 1 más buscado: Michael Schumacher

Cantante más buscado: Freddie Mercury

Monumento más buscado: torre Eiffel

Obra de arte más buscada (excepto obras de teatro): Mona Lisa

En tanto que a lo más buscado para el 2023, Google también tiene un apartado para ello. En el caso de México, los personajes más buscados fueron: Peso Pluma, Margot Robbie, Clara Chía, Shakira, Taylor Swift, Yaritza, Babo, Damar Hamlin, Wendy Guevara y Gerard Piqué.

En el ramo deportivo, las búsquedas de este ño fueron sobre Leagues Cup, Chivas vs Tigres, Copa Oro, América vs Chivas, Tabla Liga MX, Inter de Miami, México vs Alemania, México vs Panamá, Copa Mundial Femenina y México vs Jamaica.

Sobre el apartado In memoriam, las búsquedas de este año más relevantes fueron acerca de Chabelo, Julián Figueroa, Matthew Perry, Andrés García, Rebecca Jones, Polo Polo, Talina Fernández, Ricardo Rocha, Moon Bin y Tina Turner.