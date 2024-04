¿Cuáles son las diferencias entre el fentanilo médico y el ilegal?

Apenas en marzo, un juez sentenció a cuatro años de prisión al anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro por posesión de fentanilo con fines medicinales.

Desde su detención, se generó una alerta en la comunidad médica mexicana, ya que es un fármaco eficaz para suprimir dolores muy graves.

El médico se declaró responsable del delito, por lo que el juez le otorgó beneficios para que cumpla su condena con jornadas de trabajo comunitario y una multa. Sin embargo, especialistas señalan que es peligroso que se relacione el fentanilo médico con el ilícito, ya que no hay otro que sea tan eficaz.

¿Qué es el fentanilo?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

¿Cuáles son las diferencias entre el fentanilo médico y el ilícito?

Existen dos tipos de fentanilo. Se trata del farmacéutico y el ilícito. En sí, los dos se consideran opioides sintéticos, sin embargo, el fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar dolores intensos, regularmente después de una operación y también en etapas avanzadas de cáncer.

Por otra parte, el fentanilo ilícito se comercializa en el mercado de drogas ilegales, donde regularmente es mezclado con otras drogas, debido a su extrema potencia. Esto hace que se vuelvan más baratos, potentes, peligrosos y adictivos.

El fentanilo ilícito tiene presentaciones en líquido y polvo. Ésta última tiene la apariencia de otras drogas y suele mezclarse con heroína, cocaína y metanfetaminas, para después formar pastillas.

“Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas, y es posible que muchas personas no sepan que sus drogas lo contienen”, señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Por su parte, el fentanilo líquido puede encontrarse en aerosol nasal, gotas para los ojos o aplicado en gotas en papel o en golosinas pequeñas.

¿Cuántas muertes hay por consumo de fentanilo?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que más de 150 personas mueren al día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo.

Y es que el fentanilo y otros opioides sintéticos pueden provocar la muerte incluso si se consume en pequeñas dosis. Lo que han hecho los cárteles es mezclar ciertas drogas con fentanilo. No se nota porque no se nota a simple vista. No se puede percibir su sabor ni olor.

La forma en que se puede detectar si se agregó fentanilo es mediante los análisis con tiras de prueba de fentanilo. Éstas son baratas y arrojan los resultados en 5 o menos minutos.

Sin embargo, los CDC mencionan que se debe tener cuidado con los resultados negativos en las tiras de prueba, ya que pueden no detectar rastros de drogas similares al fentanilo que son más potentes y pone de ejemplo al carfentanilo.