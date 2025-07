¡De llantas para arriba! Choque entre dos autos deja una persona herida en Viaducto Miguel Alemán, CDMX | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 17 de julio 2025, mientras usted dormía, se registró un fuerte choque entre dos vehículos particulares al cruce de Av. Dr. Vértiz y Viaducto Miguel Alemán en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Ambos autos chocaron frente a frente, lo que provocó que uno de los coches implicados quedará completamente volcado.

Conductor se da a la fuga tras pasarse la luz roja y provocar el accidente

Los primeros reportes indican que el accidente fue provocado por pasarse la luz roja del semáforo. El conductor de un auto blanco, quien fue el supuesto responsable del choque, salió por su propio pie e inmediatamente se dio a la fuga.

Mientras que el propietario del auto volcado, resultó con lesiones en el rostro, por lo que fue atendido por los servicios de emergencia; afortunadamente, sus heridas no fueron graves.

#MientrasDormía | En la madrugada un accidente vehicular se produjo en el cruce de la Av. Dr. Vértiz y Viaducto Miguel Alemán. Dos autos colisionaron frontalmente, causando conmoción en la zona.



El conductor del auto blanco huyó del lugar.@oscar_mendoza31 con la información en… pic.twitter.com/UQCI9QWSko — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 17, 2025

Accidente en Viaducto Miguel Alemán afecta circulación por más de 40 minutos

Al lugar llegaron paramédicos y rescatistas para realizar las maniobras necesarias para regresar el auto a la normalidad; sin embargo, la vialidad resultó afectada alrededor de 40 minutos,

Se retiraron los autos involucrados, así como el levantamiento de las partes que quedaron tiradas en el piso.

Por medio de las cámaras de seguridad, las autoridades tratan de ubicar al probable responsable del incidente, por lo que las investigaciones continúan.

¿Cuál es la multa por pasarse el semáforo en rojo en CDMX?

Si estás interesado en aprender a conducir en la Ciudad de México (CDMX), es importante conocer las reglas de tránsito, así como las multas qué existen por ignorar estas reglas, pero ¿qué pasa si te pasas la luz roja del semáforo?

Pasarse un semáforo rojo en Ciudad de México puede salir caro, pues la muta es de 10 a 20 UMAS, un rango que oscila entre 1 mil 131.4 pesos a 2 mil 262.8 pesos . Ahora, en caso de exceder el límite de velocidad, las y los capitalinos podrán ser acreedores a una multa de mil 131.4 a 2 mil 262.8 pesos.

Por otro lado, en la Ciudad e México puedes hacer acreedor a multas si rebasas incorrectamente, insultas o agredes a oficiales de tránsito, estacionarse en lugares prohibidos, no traer tarjeta de circulación, conducir sin licencia vigente y no respetar el Hoy No Circula.