Estas son todas las estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara a Tlajomulco; ubicación una por una

El Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, ha puesto en marcha la Línea 4 del Tren Ligero, una obra histórica que promete transformar la movilidad del sur del Área Metropolitana de Guadalajara. Con una inversión de 9 mil 500 millones de pesos y tras casi tres años de obras, este sistema conecta de manera rápida y sustentable a los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.

Esta nueva ruta tiene una extensión de 21 kilómetros y cuenta con 8 estaciones estratégicas que cruzan por 24 colonias, zonas industriales y centros educativos.

Mapa de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara

El trazo de la Línea 4 corre a nivel de piso y utiliza el derecho de vía ferroviario para unir el sur de la ciudad con la metrópoli. Su diseño permite una conectividad eficiente con otros sistemas de transporte masivo:



Conexión norte (Las Juntas): Punto de enlace hacia Guadalajara y Tlaquepaque.

Punto de enlace hacia Guadalajara y Tlaquepaque. Conexión Intermedia (Jalisco 200 Años): Transbordo directo con el Peribús (Mi Macro Periférico) , permitiendo moverse hacia el oriente y poniente de la ciudad.

Transbordo directo con el , permitiendo moverse hacia el oriente y poniente de la ciudad. Conexión sur (Tlajomulco Centro): Terminal que conecta la cabecera municipal con el resto de la red.

La infraestructura cuenta con andenes de 120 metros, accesibilidad universal, paneles solares, iluminación LED y máquinas de recarga para la tarjeta Mi Movilidad.

Horario del Tren Ligero de Guadalajara a Tlajomulco

La operación de la Línea 4 tendrá dos etapas de horarios. Es importante que los usuarios tomen en cuenta los cambios para el inicio de 2026. El horario definitivo, a partir de enero 2026, operará de 04:00 de la mañana a 9:30 de la noche. El viajar de extremo a extremo (de Tlajomulco a Las Juntas) tomará solo 38 minutos, además de que se prevé que los trenes pasen cada 9 minutos.

¿Hasta cuándo será gratis la Línea 4 del Tren Ligero en Jalisco?

Para que las familias tapatías y los habitantes de Tlajomulco puedan conocer y familiarizarse con esta nueva infraestructura, el Gobernador Pablo Lemus anunció un periodo donde el transporte será gratis:



Servicio gratuito: Del 15 al 31 de diciembre de 2025.

Horario durante la gratuidad: De 6:00 am a 9:00 pm.

A partir del 1 de enero de 2026, el cobro se regularizará mediante la tarjeta Mi Movilidad y entrará en vigor el horario extendido matutino desde las 4:00 am.

