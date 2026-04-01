Multas de Semana Santa: las 5 infracciones más comunes en carretera y cuánto cuestan este 2026

Durante la temporada de Semana Santa 2026, miles de personas salen a carretera para disfrutar sus vacaciones, lo que incrementa la vigilancia y también el riesgo de sanciones. Conducir a exceso de velocidad, no respetar señalamientos o no usar el cinturón de seguridad son solo algunas de las infracciones más comunes que pueden afectar tu viaje y tu bolsillo.

Conocer cuáles son y cuánto cuestan las multas este año puede ayudarte a evitar contratiempos y viajar de forma más segura.

Infracciones más comunes en carreteras, ¿cuál es la multa?

En las vacaciones de Semana Santa, el aumento del flujo vehicular en autopistas y carreteras federales también incrementa la vigilancia por parte de las autoridades, por lo que es importante conocer las infracciones más comunes para evitar darle un golpe a tu quincena.



Exceso de velocidad: esta sigue siendo la principal causa de sanciones y accidentes.

No usar cinturón de seguridad: una omisión básica que pone en riesgo la vida de las personas.

Uso del celular al conducir: una de las distracciones más peligrosas al volante.

Rebase indebido: estas aplican en curvas o zonas restringidas.

No respetar las señales de tránsito, como altos o límites de velocidad.

Estas conductas no solo pueden afectar tu bolsillo, sino también tu seguridad y la de otros, por lo que respetar el reglamento vial es clave para viajar sin contratiempos.

¿Cuáles son las multas por no respetar el reglamento de tránsito durante Semana Santa?

Las multas en carreteras federales en México se aplican con base en lo establecido por el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, el cual determina las sanciones en UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

El exceso de velocidad es la falta más severamente sancionada, con multas que van de 50 a 100 UMAs, es decir, entre $5,700 y más de $11,000 pesos.

Otras conductas frecuentes como no usar el cinturón de seguridad, utilizar el celular al conducir, rebasar de forma indebida o no respetar señales de tránsito se castigan con rangos que van de 15 a 40 UMAs, equivalentes a aproximadamente $1,700 hasta $4,600 pesos.

Estas sanciones, aplicadas por autoridades como la Guardia Nacional, buscan reforzar la seguridad vial en periodos de alta movilidad, por lo que respetar el reglamento no solo evita multas, sino también reduce riesgos en carretera.