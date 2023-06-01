¡Adiós a los “gorrones”! Estas son las leyes más extrañas y controversiales del mundo

Cada país tiene sus propias legislaciones para poder gobernar a sus ciudadanos, sin embargo algunos países tienen leyes más extrañas y controversiales, que incluso podrían ser discriminatorias, como la prohibición de matrimonio igualitarios.

¿Cuáles son las leyes más extrañas del mundo?

Singapur prohíbe los chicles

Una de las leyes más absurdas del mundo es la de Singapur, país donde está prohibido desde 1992 mascar chicle, así como importar, fabricar y comercializar este producto, con el objetivo de mantener las calles limpias. Quien incumpla dicha legislación puede ser sancionado con multas y hasta con pena de muerte.

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Masturbación ilegal en Indonesia

En Indonesia está completamente prohibido masturbarse, quien incumpla este reglamento podría pasar hasta 32 meses en prisión por no seguir las leyes del país.

Prohibido morirse en el parlamento de Reino Unido

Otra extraña ley está impuesta en Reino Unido, donde todos los ciudadanos tienen prohibido morirse en el parlamento, ello debido a que el recinto es un palacio real, por lo que quien muere en el lugar debe ser enterrado con los honores de la corona británica.

Las calles de Rusia, libres de coches sucios

Las leyes de tránsito en Rusia prohíben a los conductores manejar un auto sucio, quienes incumplan la ley y la placa de su auto no se distinga por la suciedad, serán sancionados.

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Malasia odia el color amarillo

Una ley absurda en Malasia prohíbe utilizar el color amarillo, desde el 2011 está prohibido que cualquier ciudadano se vista de este color, quien lo haga puede ser arrestado. El motivo es político, pues durante una manifestación, donde los ciudadanos pedían la renuncia del primer ministro, los inconformes portaron playeras amarillas.

Por un México sin “gorrones”

México no podía quedar fuera de las leyes más extrañas y controversiales, ya que en el estado de Hidalgo hay una muy rara que va contro los “gorrones”, es decir aquellas personas que van a las fiestas sin ser invitados. En Actopan, Hidalgo, aquel que llegue a una fiesta “de colado” podrá ser llevado a prisión por 72 horas.