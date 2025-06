Trump califica al líder supremo de Irán como “blanco fácil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este martes su tono contra Irán en medio del creciente conflicto con Israel, enviando una clara señal de advertencia al régimen iraní. A través de una serie de publicaciones en su red social Truth Social, Trump arremetió directamente contra el ayatolá Alí Jamenei, a quien calificó como “blanco fácil”, y aseguró que la paciencia de su país “se está agotando”.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘líder supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el mandatario.

En una publicación posterior, Trump añadió en una línea escrita completamente en mayúsculas: “RENDICIÓN INCONDICIONAL”.

Trump asegura tener control total sobre los cielos de Irán

El presidente estadounidense también utilizó su cuenta para presumir del poder militar y tecnológico de su país: “Ahora tenemos control total sobre los cielos de Irán. Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos”, escribió. Y concluyó con una frase que ha usado repetidamente desde su campaña: “Nadie lo hace mejor que Estados Unidos”.

Estas declaraciones se producen en el contexto de la quinta jornada consecutiva de enfrentamientos entre Israel e Irán, que ya han dejado múltiples víctimas civiles en zonas de combate. La Casa Blanca informó que Trump se encontraba reunido con su equipo de seguridad nacional en la Sala de Situaciones mientras escribía los mensajes, evaluando la posibilidad de una mayor implicación militar de su país.

🌍 Donald Trump se refirió a la situación en #MedioOriente, instando a una negociación urgente.



Destacó que ambas partes deben ceder antes de que sea demasiado tarde y lamentó que no se lograra un acuerdo en el periodo de 60 días que terminó el viernes.@AnnaLuOG1 con la… pic.twitter.com/IOW3gWoa6r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 17, 2025

Estados Unidos podría ampliar su rol en el conflicto

Trump abandonó la Cumbre del G7 en Canadá un día antes de lo previsto para regresar a Washington, en vista del agravamiento de la situación en Medio Oriente. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, confirmó que su país solicitó a la administración estadounidense adoptar una postura “puramente defensiva”, pese a los ataques constantes.

Asimismo, al menos 30 aviones cisterna de reabastecimiento aéreo han sido desplegados hacia la región en los últimos días. La medida sería parte de una posible estrategia para apoyar a la Fuerza Aérea de Israel, en caso de que Trump decida autorizar operaciones de reabastecimiento para sus cazas durante los bombardeos sobre territorio iraní.