Los 3 grandes proyectos con los que AMLO quiere pasar a la historia: Cuáles son y cuál tendrá mayor impacto

El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está cerca de llegar a su fin en 2024; sin embargo, desde el 2018, fecha en que tomó el poder, comenzó una serie de megaproyectos con los que busca pasar a la historia por el impacto que tendrán, pero ¿de cuáles se trata?

Uno de los objetivos de los megaproyectos es impulsar la infraestructura física de una región y también atraer turismo para generar dinero y empleo para miles de personas, por esto es común que cada sexenio apuesten por nuevas obras; las tres que marcaron el gobierno de AMLO son:

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Ubicado en la zona militar de Santa Lucía, el 21 de marzo de 2022 se inauguró uno de los proyectos más ambiciosos de López Obrador, su construcción abarcó los 384 mil 128 metros cuadrados y tiene el objetivo de alcanzar las 119 mil operaciones anuales, a pesar de no tener suficientes aerolíneas al momento de su apertura ahora cuenta con nacionales e internacionales, estas son:



Nacionales : Aeroméxico, Magnicharters, Viva Aerobús y Volaris.

: Aeroméxico, Magnicharters, Viva Aerobús y Volaris. Internacionales: Arajet, Convisa y Copa Airlines.

Tren Maya

“Un tren moderno, turístico y cultural”, así definió AMLO el megaproyecto del Tren Maya, mismo que se convirtió en una obra prioritaria a lo largo del sexenio porque busca impulsar el desarrollo económico a través de los mil 525 kilómetros que recorrerá desde Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Su recorrido se extenderá a lo largo de 40 municipios y 181 localidades en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos.

La fecha que se planteó para la inauguración del Tren Maya es en diciembre de 2023, por este motivo desde hace algunos meses aumentaron los recorridos del mandatario en la zona de construcción.

#SúbeteAlTren 🚄 ¿Sabes a qué velocidad correrá el Tren Maya? Con tecnología de última generación, precisión y seguridad, viajará a 160 kilómetros por hora en servicio de pasajeros y de 100 en el de carga.#ElTrenMayaEstáCerca 🇲🇽🚉 pic.twitter.com/IWnkg8Qp75 — Tren Maya (@TrenMayaMX) April 12, 2023

Refinería de Dos Bocas

En el municipio de Paraíso en Tabasco se lleva a cabo otro megaproyecto del presidente de México, se estima que en diciembre del presente año sea inaugurado, con esto buscan incrementar la elaboración de productos de mayor valor agregado en el país, al tiempo de romper la dependencia del suministro de 70% de gasolinas y petrolíferos que son exportados de Estados Unidos.

El megraproyecto de Tabasco.|Gobierno de México

Estos son los tres megaproyectos más importantes en el sexenio de AMLO; sin embargo, también cuenta con dos que pronto podrían inaugurarse, estos son el corredor interoceánico que buscará cruzar más rápido el Istmo de Tehuantepec y el otro el Aeropuerto Internacional de Tulum.