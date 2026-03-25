¿Se terminó la vigilia? La verdad sobre cuándo puedes comer carne roja tras la Semana Santa

Tras varios días de abstinencia durante la Semana Santa, muchas personas se pregunta si ya es momento de volver a consumir carne roja o si la vigilia continúa. Esta práctica, arraigada en la religión católica, tiene reglas específicas que no todos conocen con claridad. Aquí te explicamos qué dice la Iglesia sobre cuando se puede volver a comer este alimento.

¿Cuándo se puede volver a comer carne roja después de Semana Santa?

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico (1983), la abstinencia de carne no se limita únicamente al Viernes Santo, sino que aplica en días específicos de la Cuaresma.

De acuerdo con la Iglesia católica, esta práctica puede ser realizada por los fieles a partir de los 14 años y hasta los 59 años, mientras que el ayuno corresponde a personas de 18 a 59 años.

¿Cuándo se puede comer carne roja? Se puede volver a consumir una vez terminen los días de abstinencia obligatoria, es decir, después del Viernes Santo. Esto significa que desde el Sábado de Gloria ya esta permitido comer carne.

La abstinencia de carne aplica específicamente en:



Miércoles de Ceniza

Todos los viernes de Cuaresma

Viernes Santo

Durante estos días, sí se permite comer pescado, ya que históricamente se consideraba un alimento accesible.

¿Por qué no se puede comer carne roja durante la vigilia?

Durante la Cuaresma, la Iglesia católica invita a los fieles a practicar la abstinencia de carne como un acto de fe, disciplina y solidaridad. Esta práctica se realiza el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, incluyendo el Viernes Santo, aunque también se permite sustituirla por obras de caridad o por la renuncia a algún gusto personal.

No comer carne tiene un significado más profundo que una simple regla alimentaria. Esta práctica representa un sacrificio voluntario que ayuda a fortalecer la voluntad y a recordar el sentido espiritual de este tiempo.

De acuerdo con el Papa Francisco, la abstinencia también busca transformar la actitud hacia los demás, pasando del egoísmo a la capacidad de compartir y amar.

Es una forma de vivir la fe en lo cotidiano, incluso en pequeños gestos, como rechazar la carne en un entorno social o laboral, lo que se convierte en un testimonio visible de las creencias personales.