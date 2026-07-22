¿Apoya a Trump? Ferran Torres usa polémica gorra en festejos de España

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con la Selección de España levantando el título y convirtiendo a Ferran Torres en el nuevo héroe de toda una nación. Sin embargo, una reciente polémica lo relaciona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, te decimos de qué se trata.

Y es que no solo los futbolistas dieron de que hablar en el partido, pues otro de los protagonistas del duelo fue Donald Trump, que estuvo junto al presidente de la FIFA y en la celebración no se quiso ir para aparecer en las fotos de los nuevos campeones.

Aunque todos pensaban que el lazo del gobernante de la unión americana y el futbol ya había terminado, Ferran Torres lo trajo otra vez a la conversación al usar una de sus gorras.

Ferran Torres usa gorra de Donald Trump

La Selección de España viajó de regreso a Madrid para festejar con todos sus aficionados el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde vencieron a su similar de Argentina.

En medio de toda la euforia, la atención se fue con Ferran Torres, pero no precisamente por ser el hombre que le dio el título a La Roja, sino por su peculiar gorra.

🇪🇸 Ferran Torres, who scored the winning goal in the World Cup final, wore a "Make Spain Great Again" cap at Spain's victory parade.



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Y es que lució una adaptación del icónico lema de campaña de Donald Trump, Make America Great Again (MAGA), lo que en español sería algo como Hacer grande a Estados Unidos de nuevo.

Luego de que Ferran Torres compartiera videos usando la gorra, la Casa Blanca no dejó pasar la oportunidad para compartir el momento en sus redes sociales con el mensaje “Make Spain Great Again (Todo el mundo quiere subirse a la ola)”.

España venció a Argentina en la final del Mundial 2026

Al igual que en Sudáfrica 2010, España dejó atrás a la furia roja y se concentró en el juego colectivo para anular por completo a casi todos sus rivales.

El poderío español terminó por derrocar a Argentina en la gran final, la cual llegaba como la campeona del mundo, y a Francia en las semifinales, el que para muchos era la gran favorita para levantar el título.

