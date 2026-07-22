Alerta por hantavirus: Reportan los primeros muertos tras contagio por roedores en Venezuela

Las malas noticias siguen llegando a Venezuela, pues luego de los dos terremotos del pasado 24 de junio que dejaron miles de muertos y damnificados, se anunció el fallecimiento de tres personas tras ser diagnosticados de hantavirus.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, anunció que los decesos ocurrieron en los estados Anzoátegui y Barinas.

“Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de Hantavirus. Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados”, se lee en el comunicado.

COMUNICADO OFICIAL



El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.



Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de… pic.twitter.com/7miSPeKDwu — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 21, 2026

“No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, agrega el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.

Además, en el mismo informe se anunció la “la pérdida de dos profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse, tratándose de eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general”.

Sin embargo, las muertes no estarían relacionadas, por lo que se descartaría, al menos en primera instancia, más contagiados por el virus.

Hantavirus: Qué es, síntomas y cómo se contagia

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), describen al hantavirus como un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores, con transmisión ocasional a los seres humanos.

Los mismos organismos aseguran que, entre personas, se puede contagiar con un contacto muy cercano, como la exposición directa a saliva o secreciones respiratorias.

El peligro del hantavirus radica en que los síntomas que provoca son muy similares al de una gripe, lo que dificulta su diagnóstico, pues una persona infectada puede presentar fiebre alta, dolor muscular, fatiga, náuseas y dificultades respiratorias severas.

Además, en casos más graves, la enfermedad puede evolucionar hacia el síndrome pulmonar por hantavirus, el cual requiere de atención médica urgente.