¿Y el celular? Lista de países donde los menores de edad no pueden usar redes sociales

Francia es noticia en todo el mundo tras anunciar que los menores de 15 años no tendrán acceso a redes sociales, pues consideran que, a esa edad, su desarrollo cognitivo puede tener graves afectaciones. Además, no quieren que sean manipulados por aplicaciones de otros países.

"El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está a la venta. Sus emociones no están a la venta ni para ser manipuladas, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos", declaró el presidente Emmanuel Macron.

Francia no es el primer país en prohibir las redes sociales

Francia no es la primera nación del mundo que restringe el uso de redes sociales en menores de edad, pues siguió los pasos de países que desde el año pasado aplicaron la polémica medida.

El 8 de diciembre de 2025, Australia obligó a todas las plataformas a bloquear las cuentas de los menores de 16 años, aplicando una millonaria multa a las aplicaciones que se negaran a cumplir la ley para no perder usuarios.

#Entérate | Francia aprobó una ley que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 15 años, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en implementar una medida de este tipo.📱🚨 pic.twitter.com/MHer048Lam — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) July 21, 2026

Indonesia fue el segundo país que se sumó a la normativa, restringiendo redes sociales para casi 70 millones de menores, mientras que en Emiratos Árabes Unidos, el limite de edad quedó en 15 años desde el 18 de junio del presente año.

Turquía se sumó a la lista el 26 de abril de 2026, también con restricciones para los menores de 15 años.

Otros países con restricciones de redes sociales para menores de edad

Otras naciones que ya aplicaron ciertas normativas son:

Brasil

China

Indonesia

Malasia



Además, en esta lista de países se evalúa la creación de leyes relacionadas:

Reino Unido

Grecia

Francia

Austria

Eslovenia

Alemania

Suecia

Dinamarca

Irlanda

Noruega

Canadá

India

Portugal

España

Italia

¿Se prohibirá el uso de redes sociales en México?

Hasta el momento México no figura en la lista de países que ya restringieron el uso de redes sociales en menores de edad ni tampoco en la de las naciones donde ya se evalúa la posibilidad.

Sin embargo, no podemos descartar que en un mediano plazo se hable de esa posibilidad en nuestro país, pues cada vez se habla más la salud mental de los niños y adolescentes.