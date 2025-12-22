Frente frío 23 se extiende por el noroeste de México: prevén heladas y lluvias en 10 estados

A medida que termina el año, el frío comienza a sentirse con mayor intensidad en gran parte del país. Para este lunes 22 de diciembre se prevé un clima marcado por heladas y lluvias fuertes en diversos estados de México, debido al desplazamiento del frente frío número 23.

¿En dónde lloverá este lunes 22 de diciembre?

Para las próximas horas se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas del centro y sureste del país. Estas condiciones son resultado de canales de baja presión en el noreste, oriente, sureste y península de Yucatán.



Lluvias fuertes : Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

: Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas: Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones podrían generar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones urbanas, por lo que pide extremar precauciones en zonas serranas y regiones con suelo saturado.

Frente frío 23 y ambiente gélido durante la madrugada: Pronóstico de temperaturas

El frente frío número 23 continuará afectando el noreste del país y generará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Un anticiclón en niveles medios favorecerá cielo despejado y fuerte enfriamiento nocturno, ocasionando temperaturas muy frías durante la noche y madrugada en las mesas del Norte y Central.



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas este lunes 22 de diciembre

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.



¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?

¡Ni laves la chamarra! Por la mañana, se prevé cielo medio nublado y un ambiente muy frío en zonas altas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), además, bancos de niebla y bruma.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la capital. La temperatura mínima será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C.