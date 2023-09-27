Programa de regularización de autos chocolate se ampliará hasta diciembre 2023

Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de septiembre, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio la noticia de que el programa para la regularización de autos chocolate se extenderá tres meses más para este 2023, el cual estaba programado para terminarse en este septiembre.

“Dada la buena aceptación del programa, así como los recursos económicos obtenidos para la mejora de vialidades (…) continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de sus vehículos (…) por ello el señor Presidente nos instruyó a ampliar el plazo de regularización de vehículos usados provenientes del extranjero hasta el próximo 31 de diciembre”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

#EnLaMañanera | El programa de regularización de autos de procedencia extranjera se amplía hasta el 31 de diciembre, informa la secretaría de Seguridad @rosaicela_ https://t.co/YCxulcBw6j pic.twitter.com/ur4mdlcymn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2023

¿Cuándo termina el decreto para regularizar autos chocolate 2023?

El programa de regularización de autos chocolate tenía previsto terminar el próximo sábado 30 de septiembre; sin embargo, este miércoles se dio a conocer que se ampliaría tres meses más, por lo que estaría finalizando el 31 de diciembre de 2023.

En ocasiones anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dicho que buscará que el programa sea con fecha indefinida.

¿Qué estados entran en el programa para regularizar autos chocolate 2023?

El programa para la regularización de autos chocolate aplica para estos estados:



Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila de Zaragoza

Durango

Jalisco

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Nuevo León

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

Puebla

Hidalgo

Asimismo, la secretaria de Seguridad indicó que se han regularizado 1 millón 803 mil autos chocolate en 17 estados beneficiados, esto en 164 módulos instalados. Aunado a ello, detallo que el programa implementado ha generado recursos por 4 mil 507 millones 654 mil pesos, siendo Tamaulipas, Chihuahua y Baja California los estados donde se concentra más.

¿Qué autos chocolate podrán ser regularizados?

Los vehículos de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos de América o Canadá que su Número de Identificación Vehicular que comiencen con:



1,2,3,4 y 5

1, 4 o 5: Estados Unidos

2: Canadá

3: México

Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 4 de la Reforma al decreto de los autos chocolate, los propietarios podrán realizar la importación definitiva de solo un vehículo.