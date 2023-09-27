¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del miércoles 27 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 27 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

Programa de regularización de autos de procedencia extranjera

El programa de regularización de autos de procedencia extranjera se amplía hasta el 31 de diciembre, informa la secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

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López Obrador rechaza hablar sobre el juicio que presentó Marcelo Ebrard

El presidente López Obrador evitó fijar posición después de que Marcelo Ebrard presentó un recurso ante Tribunal Electoral a fin de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena resuelva su queja por presuntas irregularidades en proceso de selección de coordinador de comités de defensa de 4T.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ evitó fijar posición después de que @m_ebrard presentó un recurso ante #TribunalElectoral a fin de que #Morena resuelva su queja por presuntas irregularidades en proceso de selección de coordinador de comités de defensa de #4T… pic.twitter.com/taE27628qZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2023

“Nada, nada, nada. Son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar, yo ya terminé, como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios”, señaló.

AMLO habla sobre declaraciones del aspirante presidencial del Partido Republicano, Vivek Ramaswamy

El presidente López Obrador minimizó la propuesta del aspirante presidencial del partido republicano, Vivek Ramaswamy, de invadir a México si el próximo gobierno federal no detiene a integrantes de cárteles de droga.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ minimizó la propuesta del aspirante presidencial del partido republicano, Vivek Ramaswamy, de invadir a #México si el próximo gobierno federal no detiene a integrantes de cárteles de drogahttps://t.co/YCxulcBw6j pic.twitter.com/GDKp51s6iK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2023

"Como vienen las elecciones en Estados Unidos, hay una competencia de quien dice más barbaridades y quien es más atrevido para amenazar a México y culpar a México con juicios temerarios". Asimismo, llamó a los mexicanos a no votar por él y calificó como "corriente" sus declaraciones.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió evitar apoyar al aspirante presidencial del Partido Republicano, Vivek Ramaswamy, quien amagó con invadir a #México si el próximo gobierno federal no detiene a integrantes de cárteles de drogahttps://t.co/YCxulcBw6j pic.twitter.com/vbwmvKGEl2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2023

Reunión de AMLO con 10 cancilleres

El presidente López Obrador se reunirá con diez cancilleres de los países del continente Americano con mayor número de migrantes: “Una invitación del gobierno de México a países que tienen esta situación, de sus pobladores que están migrando para hacer un plan conjunto de ayuda entre todos”, señaló.

AMLO habla sobre disputa de Cártel de Sinaloa con Cártel Jalisco

Ya se restableció el suministro de energía eléctrica en el municipio de Frontera Comalapa tras la interrupción del servicio por el conflicto qué hay entre Cartel de Sinaloa con Cártel Jalisco. En tanto que permanece el despliegue de la Guardia Nacional en la Sierra de Chiapas

“Ya están elementos de la Guardia Nacional y que están visitando municipios y ya se está trabajando, ya se restableció la energía eléctrica en los municipios”, dijo.

López Obrador niega que vayan a destituirlo

El mandatario rechazó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busque destituirlo y lo consigne a las autoridades.