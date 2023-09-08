¿Cuántas agencias espaciales existen en el mundo?

Alrededor del mundo existen 77 agencias espaciales, todos tienen la finalidad de explorar el espacio y conocer que hay a millones de kilómetros de la Tierra.

Muchos países tienen su propia agencia espacial para estudiar lo que hay en el exterior, aunque algunos con más tecnología y avances que otros, por lo que han podido hacer estudios más precisos.

Muchas de las agencias han lanzado numerosas misiones a los planetas y hasta la Luna en busca de agua o señales de vida para que puedan ser ocupados por los humanos en el futuro.

Incluso se han llevado a cabo viajes turísticos, que recientemente comenzaron, pero que podrían convertirse en algo constante, aunque no serían viajes para todos debido a su alto precio.

¿Cuáles son las principales agencias espaciales?

Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA), Estados Unidos

Agencia Espacial Canadiense (CSA/ASC)

Agencia Espacial Europea (ESA)

Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA)

Agencia Espacial Federal Rusa (FKA, Roscosmos)

Agencia Espacial Italiana (ASI)

Centro Nacional de Estudios del Espacio (CNES), Francia

Отчёт о работе российского экипажа за 2 марта: https://t.co/mio3kzcr0O



Запланированная программа работы российского экипажа экспедиции МКС-66 в составе Антона Шкаплерова и Петра Дуброва выполнена в полном объёме ✅ pic.twitter.com/zcmfrxCerd — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 3, 2022

¿Cómo se llama la agencia espacial de México?

México también cuenta con su propio centro de investigación del espacio llamado Agencia Espacial Mexicana, que es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal.

El objetivo de la agencia es potenciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología espaciales para colocar a México como un líder internacional en misiones espaciales.

México inició su participación en la carrera espacial en diciembre de 1957, cuando profesores de la Escuela de Física de la Universidad de San Luis Potosí, lanzaron el primer cohete sonda mexicano para conocer las propiedades de la atmósfera: el Física I. Fue lanzado antes de la existencia de la Agencia Espacial Mexicana.

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Los satélites permiten a los sistemas de telecomunicaciones globales transmitir datos hasta computadoras, teléfonos móviles y otras tecnologías, posibilitando un mundo comunicado 24/7,…



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¿Cuáles han sido las misiones más importantes de las agencias espaciales?

NASA

La NASA es la agencia espacial que más misiones importantes y exitosas ha logrado. Las más conocida a nivel mundial fue la misión Apolo, con la que llevó al primer hombre a la Luna.

ESA

Entre las misiones más importantes de la Agencia Espacial Europea se encuentra la llamada Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), con la cual lanzó una sonda espacial para estudiar el Sol.

#RoughCut: No music, no comments, just natural sound and images. This episode takes viewers up close as @Astro_Andreas is launched on his #Huginn mission to the @Space_Station!



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Roscosmos

La Agencia Espacial de Rusia lanzó con éxito el primer satélite artificial en la historia, el 4 de octubre de 1957, que llevó el nombre de Sputnik I. El 3 de noviembre del mismo año, lanzó la segunda misión: Sputnik 2, con la perra Laika a bordo.

