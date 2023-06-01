Así han sido las 4 caídas del presidente Joe Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se tropezó con un saco de arena y cayó al suelo; tres hombres tuvieron que ayudarlo a levantarse; sin embargo, la Casa Blanca informó que el mandatario se encuentra bien.

Las caídas de Joe Biden

Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense se cae en público, en los tres años y medio que lleva de gobierno ha protagonizado al menos cuatro aparatosas caídas, aunque de todas ha salido bien librado.

La primera ocurrió en 2021, cuando subía las escaleras del avión Air Force One para trasladarse a Atlanta el mandatario se tropezó tres veces.

En 2022, durante sus vacaciones en Delaware, hizo un paseo en bicicleta, al detenerse para hablar con periodistas su pie se atoró en el pedal y se cayó.

En febrero de este año, cuando se preparaba para regresar de Kiev, al subir las escaleras del avión presidencial se tropezó y cayó de rodillas.