Precio del Gas LP en México: Revisa si subió o bajo en tu ciudad del 14 al 20 de diciembre

Para la semana que comprende del domingo 14 al sábado 20 de diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha actualizado los costos máximos del combustible doméstico.

Es fundamental que las familias mexicanas revisen esta lista actualizada para planificar sus gastos, ya que el costo final varía considerablemente según el municipio. Mientras que en el norte del país se encuentran las tarifas más bajas, la península de Baja California continúa registrando los precios más altos.

Precios del Gas LP en México del 14 al 20 de diciembre de 2025

A nivel nacional, el precio del Gas LP en México presenta una variación significativa dependiendo de la logística y la región, oscilando entre los 17.67 pesos en las zonas más económicas y alcanzando hasta los 23.40 pesos por kilogramo en las áreas de difícil acceso o mayor costo logístico.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para este periodo, el estado de Coahuila se consolida como la entidad con los precios más accesibles para los consumidores. En particular, los municipios fronterizos de Jiménez, Nava, Piedras Negras, Zaragoza y Acuña ofrecen el combustible a 17.67 pesos por kilogramo y 9.54 pesos por litro, siendo la tarifa más baja a nivel nacional.

Le siguen otras regiones del norte como Anáhuac, Nuevo León, donde el precio máximo establecido es de 18.87 pesos por kilogramo y 10.19 pesos por litro, lo que representa un alivio para los bolsillos en esa zona fronteriza.

Consulta el precio del Gas LP hoy en México; revisa los costos por kilo y litro para esta semana y conoce en qué estados es más barato o más caro.

¿Dónde se vende más caro el Gas LP en México?

En el extremo opuesto, Baja California Sur se mantiene como la entidad con el Gas LP más costoso del país. El municipio de Comondú registra el precio techo más alto de la semana, alcanzando los 23.40 pesos por kilogramo y 12.64 pesos por litro.

Otras localidades con precios elevados en esta entidad incluyen a Loreto y Mulegé, donde el costo es de 23.26 pesos por kilogramo y 12.56 pesos por litro, así como la zona turística de Los Cabos, donde se pagará a 23.21 pesos por kilogramo y 12.53 pesos por litro. También destaca Cozumel, en Quintana Roo, con un precio de 20.07 pesos por kilogramo y 10.84 pesos por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 14 al 20 de diciembre de 2025

Para el centro del país, la estabilidad es la clave esta semana. En las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), el precio se mantiene en 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro.

En el Estado de México, la tarifa es mixta. Para los municipios conurbados que colindan con la capital, el precio es idéntico al de la CDMX ($19.64 por kilo). Sin embargo, para los habitantes de la capital mexiquense, Toluca, y otros municipios del Valle de Toluca como San Mateo Atenco o Zinacantepec, el costo sube ligeramente a 20.08 pesos por kilogramo y 10.85 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? (Precios del 14 al 20 de diciembre de 2025)

En las otras grandes metrópolis, los precios superan la barrera de los 20 pesos por kilo.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco (incluyendo Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco), el cilindro se venderá con base en un precio de 20.15 pesos por kilogramo y 10.88 pesos por litro para tanques estacionarios.

Finalmente, en la sultana del norte, Monterrey, Nuevo León, así como en municipios vecinos como San Nicolás de los Garza y Guadalupe, el precio vigente será de 20.08 pesos por kilogramo y 10.85 pesos por litro.