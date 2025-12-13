Así amaneció el precio de la gasolina en México HOY 13 de diciembre

Los precios de la gasolina y gas vehicular en México se actualizaron para este sábado 13 de diciembre de 2025.

Luego de las peregrinaciones con motivo del día de la Virgen de Guadalupe, cuando aumentó la movilidad en carreteras y zonas urbanas, el costo de los combustibles volvió a ser un tema clave para automovilistas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía , estos son los precios vigentes de la gasolina Regular, Premium, Diésel y Gas Natural Vehicular en distintas regiones del país.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

Precio de la Gasolina Magna (Regular) : $23.38 por litro

: $23.38 por litro Precio de la Gasolina Premium : $25.90 por litro

: $25.90 por litro Precio del Diésel: $26.41 por litro

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 13 de diciembre de 2025

Gas Natural Vehicular precio Mínimo : $10.99 por litro

: $10.99 por litro Gas Natural Vehicular precio Promedio : $12.60 por litro

: $12.60 por litro Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 por litro

El precio promedio de gasolina regular es de $23.38 por litro y de premium es de $25.90

Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de diciembre de 2025

Gasolina Regular : $23.52 por litro

: $23.52 por litro Gasolina Premium : $26.14 por litro

: $26.14 por litro Diésel: $26.19 por litro

Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 13 de diciembre de 2025

Precio de la Magna : $23.84 pesos por litro

: $23.84 pesos por litro Precio de la Premium : $26.55pesos por litro

: $26.55pesos por litro Precio del Diésel: $26.51 pesos por litro

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 13 de diciembre de 2025

Gasolina Regular : $23.70 por litro

: $23.70 por litro Gasolina Premium : $27.17 por litro

: $27.17 por litro Diésel: $26.13 por litro

Gasolina en el Estado de México al 13 de diciembre de 2025

Magna : $23.59 pesos por litro

: $23.59 pesos por litro Premium : $25.35 pesos por litro

: $25.35 pesos por litro Diésel: $25.91 pesos por litro

Antes de cargar combustible, se recomienda comparar precios entre estaciones, ya que los costos pueden variar según la entidad y el tipo de servicio.