Así amaneció el precio de la gasolina en México HOY 13 de diciembre
Así se ubicaron los precios de la gasolina y el diésel en México tras el incremento de movilidad de esta semana por el Día de la Virgen de Guadalupe.
Los precios de la gasolina y gas vehicular en México se actualizaron para este sábado 13 de diciembre de 2025.
Luego de las peregrinaciones con motivo del día de la Virgen de Guadalupe, cuando aumentó la movilidad en carreteras y zonas urbanas, el costo de los combustibles volvió a ser un tema clave para automovilistas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía , estos son los precios vigentes de la gasolina Regular, Premium, Diésel y Gas Natural Vehicular en distintas regiones del país.
¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
- Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro
- Precio de la Gasolina Premium: $25.90 por litro
- Precio del Diésel: $26.41 por litro
Precio del Gas Natural Vehicular hoy 13 de diciembre de 2025
- Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 por litro
- Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.60 por litro
- Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 por litro
Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de diciembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.52 por litro
- Gasolina Premium: $26.14 por litro
- Diésel: $26.19 por litro
Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 13 de diciembre de 2025
- Precio de la Magna: $23.84 pesos por litro
- Precio de la Premium: $26.55pesos por litro
- Precio del Diésel: $26.51 pesos por litro
Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 13 de diciembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.70 por litro
- Gasolina Premium: $27.17 por litro
- Diésel: $26.13 por litro
Gasolina en el Estado de México al 13 de diciembre de 2025
- Magna: $23.59 pesos por litro
- Premium: $25.35 pesos por litro
- Diésel: $25.91 pesos por litro
Antes de cargar combustible, se recomienda comparar precios entre estaciones, ya que los costos pueden variar según la entidad y el tipo de servicio.