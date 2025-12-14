Precio de la gasolina hoy 14 de diciembre: ¿En cuánto debe estar el litro en México?

Es domingo, día para disfrutar en familia, salir a desayunar o simplemente descansar. Sin embargo, también es el momento estratégico para dejar el coche listo y evitar las filas de mañana. Este 14 de diciembre, los precios de los combustibles se mantienen estables, permitiéndote planificar tu gasto antes de iniciar la rutina laboral.

Para que tu dinero rinda más y cierres el fin de semana con tranquilidad financiera, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio de la gasolina en México hoy 14 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.37 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.89 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.40 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy domingo 14 de diciembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

Precio del litro de gasolina en CDMX hoy 14 de diciembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.52 pesos

precio por litro: $23.52 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.14 pesos

precio por litro: $26.14 pesos Diésel precio por litro: $26.19 pesos

Conoce el precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel este 14 de diciembre y prepara tu tanque para la semana.|X.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy?

Gasolina Regular precio por litro: $23.83 pesos

precio por litro: $23.83 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.66 pesos

precio por litro: $25.66 pesos Diésel precio por litro: $26.06 pesos

Precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 14 de diciembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.84 pesos

precio por litro: $23.84 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.54 pesos

precio por litro: $26.54 pesos Diésel precio por litro: $26.51 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 14 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.73 pesos

precio por litro: $23.73 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.17 pesos

precio por litro: $27.17 pesos Diésel precio por litro: $26.12 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

Si vas a llenar el tanque completo para la semana, vale la pena buscar la mejor opción. Este domingo, una de las gasolinas regulares más económicas se encuentra en Nava, Coahuila, con un precio de $21.75 pesos por litro. Por otro lado, la gasolina premium más costosa se registra en zonas de Guerrero, donde el litro puede alcanzar los $28.55 pesos.