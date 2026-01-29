¿Por fin está barata? Así amaneció el precio de la gasolina HOY 29 de enero
Precio de la gasolina HOY 29 de enero: revisa cuál es el costo del litro de Magna, Premium y Diésel y en qué zonas de México conviene cargar más barato.
¿Cuál es el costo de la gasolina HOY jueves 29 de enero? Antes de llenar el tanque, miles de automovilistas en México buscan el precio por litro y dónde pueden pagar más barato por el combustible Magna, Premium o Diésel.
El precio de la gasolina en México presenta variaciones importantes por región, lo que abre una oportunidad clara: elegir dónde cargar para pagar a menor costo. Conocer el precio HOY de la Magna, Premium y Diésel te permite calcular cuánto vas a pagar realmente y decidir si conviene cargar ahora o buscar una opción más barata cerca de tu ruta.
Precio del litro de gasolina en México HOY 29 de enero: así amanecen Magna, Premium y Diésel
- Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.78 pesos
- Diésel precio por litro: 26.34 pesos
Gas natural vehicular HOY 29 de enero: precios mínimo, promedio y máximo por litro
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX HOY 29 de enero: cuánto cuesta llenar el tanque este miércoles
- Gasolina Regular: 23.44 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos
- Diésel costo por litro: 26.12 pesos
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY 29 de enero? Precios actualizados por litro
- Gasolina Regular: 23.55 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.30 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL HUACHICOL FISCAL PODRÍA SER EL MAYOR DESFALCO Y SUPERAR LOS 600 MIL MILLON
Precio de la gasolina en Guadalajara HOY 29 de enero: así abrió el costo por litro
- Gasolina Regular: 23.69 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.28 pesos
- Diésel costo por litro: 26.35 pesos
Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este 29 de enero y cambios del día
- Gasolina Regular: 23.58 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos
- Diésel costo por litro: 26.02 pesos
¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY 29 de enero? Tips para pagar menos por litro
Si el precio de la gasolina te parece alto este miércoles 29 de enero, aún hay formas sencillas de
gastar menos al cargar combustible
y cuidar tu bolsillo:
- Carga gasolina temprano: hacerlo por la mañana ayuda a reducir la evaporación del combustible y puede mejorar ligeramente el rendimiento por litro.
- Apóyate en la App de Profeco: usa la herramienta “Quién es quién en los precios” para ubicar la gasolinera más barata cerca de ti antes de salir a cargar.
- Revisa la presión de las llantas: mantener los neumáticos correctamente inflados puede mejorar el consumo de gasolina hasta en un 3 por ciento, sobre todo en trayectos largos o diarios.