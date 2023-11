La millonaria cantidad que Mariah Carey gana cada Navidad con ‘All I Want for Christmas Is You’

¡’It’s Time’! Como cada año, Mariah Carey conquista las fiestas decembrinas con su sencillo ‘All I Want for Christmas Is You’, la melodía predilecta de la temporada y con justa razón porque cada Navidad, la cantante y compositora se lleva una increíble suma de dinero solo con la canción que vio la luz en 1994.

¿Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad?

Todos conocemos ‘All I Want for Christmas Is You’, una canción decembrina de estilo pop coescrita e interpretada por la cantante estadounidense Mariah Carey; sin embargo, pocos saben que desde su estreno y distribución por Columbia Records en 1994, la también conocida como reina de la Navidad gana una jugosa suma de dinero con cada reproducción.

De acuerdo con el medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales, Business Insider, Mariah Carey se lleva un centavo de dólar por cada reproducción de ‘All I Want for Christmas Is You’, en una plataforma oficial.

Pese a que no se tiene la cuenta exacta, se estima que cada año la cantante estadounidense cobra cerca de 2,5 millones de dólares, a eso hay que sumarle que la melodía se estrenó hace casi 30 años, ¿entonces cuáles han sido las ganancias oficiales?

A la increíble cantidad que Mariah Carey gana cada Navidad también se acumularía que en la actualidad se encuentra en el lugar 11 de la lista de artistas musicales más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos, según las ventas de álbumes, con 74 millones de dólares.

Aunque el éxito de la estadounidense se ha visto frustrado en un par de ocasiones, pues también ha sido demandada en dos ocasiones en las que se le acusó de presunto plagio por su clásico de la temporada navideña: ‘All I Want for Christmas Is You’.

Hasta el momento las acusaciones en su contra no han sido probadas y aún se le sigue atribuyendo totalmente el crédito por la melodía favorita de las épocas decembrinas.

Mariah Carey es “descongelada” para la temporada navideña

Como ya es tradición, en 2023, Mariah Carey literalmente se descongeló para Navidad. Fue durante el primer día de noviembre del presente año cuando la cantante sorprendió a todos al compartir un nuevo video en donde es “descongelada” por dos calabazas gigantes mientras interpreta el famoso coro de ”It’s timeeee”.

El video, que ya es el favorito de muchos, suma más de 2 millones de reproducciones y cerca de 50 mil comentarios en donde destacan la presencia de la reina de la Navidad.