¿Cuánto duran un día y un año en otros planetas?

En la Tierra sabemos que un día se mide por el día y la noche en una duración de 24 horas, fenómenos que ocurren cuando el planeta gira sobre su propio eje; mientras que el año ocurre cuando gira alrededor del Sol y al completar una vuelta también se cumple un año, igual a 365 días. Sin embargo no es lo mismo para otros planetas, y aquí te decimos cuánto duran un día y un año en Marte, Júpiter y otros astros.

¿Cómo se mide el tiempo en otros planetas del sistema solar?

Al igual que en la Tierra un día y un año se miden dependiendo de la rotación de cada planeta sobre su propio eje y alrededor del Sol; sin embargo, pueden tener una enorme variación con respecto a nuestro mundo, por la distancia a la que se encuentran del astro.

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¿Cuánto duran los días en otros planetas?

Mercurio

Tiene una rotación lenta, por lo que un día tiene 1408 horas terrestres; es decir que mientras transcurre un día en Mercurio, en la Tierra pasaron 59 días.

Venus

Este planeta tiene una rotación retrógrada, es decir que va en sentido contrario a su órbita, lo que hace que sus días sean muy largos. Aquí un día equivale a 5832 horas terrestres, o igual a 243 días nuestros.

Tierra

Un día tiene 24 horas, que es el tiempo que el planeta tarda en girar sobre su propio eje, en ese lapso ocurren el día y la noche.

Marte

La rotación de Marte sobre su propio eje es similar al de la Tierra, pero ligeramente más larga, por lo que un día tiene 25 horas, siendo solo una hora más largo que el nuestro.

Júpiter

Júpiter realiza rápidamente su rotación debido a su gran tamaño y que es gaseoso, por lo que un día transcurre en 10 horas, es decir que sus días son más cortos comparados con los del planeta Tierra.

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Saturno

También es un planeta gaseoso con una rotación rápida sobre su eje, sus días duran 11 horas terrestres.

Urano

Su rotación es única ya que es inclinada, casi perpendicular, por lo que un día en Urano es equivalente a 17.2 horas terrestres

Neptuno

Igual que Urano, Neptuno tiene un eje con inclinación por lo que sus días son similares; aquí un día ocurre en aproximadamente 16 horas de nuestro planeta.

¿Cuánto dura un año en otros planetas?

Mercurio

Debido a su cercanía con el Sol puede realizar a su alrededor más rápido, por lo un año en este planeta dura 88 días; es decir que mientras nosotros terminamos un año, Mercurio completa cuatro.

Venus

Un año en este planeta equivale a 255 días terrestres; también es más corto que un año nuestro, por lo que en estos dos primeros planetas, los humanos tendríamos unos años más de edad.

Tierra

Como ya sabemos la Tierra tarda en completar una vuelta al sol 265 días, así es como se forma un año.

Marte

Este planeta se encuentra más lejos del Sol, por lo que los años son más largos que los de la Tierra. Un año aquí es igual a 687 días terrestres.

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Júpiter

Mientras más lejos estén de Sol los planetas, más largos son los años y más frío se siente. Para completar un año, Júpiter necesita cuatro mil 332 días.

Saturno

En Saturno la vuelta al Sol tarda 10 mil 760 días, lo que equivalen a 29 años y medio en la Tierra.

Urano

Un año en Urano tiene 30 mil 681 días terrestres, así que mientras transcurre un año en ese planeta, en la Tierra ya completamos 30.

Neptuno

Es el planeta más alejado del Sol, por lo que también es el que tarda más en darle la vuelta y por ende es el que tiene el año más largo en nuestro sistema solar. Un año en Neptuno es igual a 60 mil 190 días, equivalentes a 165 años terrestres.