¿Austeridad? Senadores se suben el sueldo otra vez; esto ganarán en 2026

Mientras la mayoría de las familias mexicanas tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, apretarse el cinturón y soportar el constante aumento en el precio de la canasta básica, hay un sector en el país que no sufre los golpes de la inflación: los Senadores de la República.

Por segundo año consecutivo, los legisladores decidieron que su sueldo no era suficiente y se autorizaron un nuevo incremento a su dieta mensual, dejando en el olvido el tan presumido discurso de la "austeridad republicana" que prometieron defender en el Congreso.

¿Cuánto dinero gana un senador en México al mes en 2026?

El "regalito" financiero no es un rumor, es oficial. Este 27 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo decreto para el Manual de Remuneraciones de las y los senadores y mandos homologados.

Con esta actualización, los senadores se aprobaron un aumento de mil 200 pesos mensuales. Con esto, su sueldo neto (lo que les cae libre a la bolsa cada mes) pasa de 131 mil 700 pesos a la nada despreciable cantidad de 132 mil 900 pesos mensuales.

Para ponerlo en perspectiva: en los últimos dos años, mientras el ciudadano de a pie pelea porque le rinda la quincena, los legisladores han visto crecer su salario neto en 6 mil 100 pesos en total.

La dura realidad: 14 meses de salario mínimo por un mes de senador

El abismo de desigualdad entre quienes aprueban las leyes y quienes las viven todos los días queda evidenciado al hacer un simple cálculo de cifras.

De acuerdo con los datos oficiales vigentes para 2026, el Salario Mínimo General en México es de 315.04 pesos diarios, lo que se traduce en un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos.

Esto significa que un ciudadano mexicano promedio tiene que trabajar 13.8 meses (prácticamente 14 meses de su vida) de manera ininterrumpida y destinar el 100% de ese dinero sin gastar un solo peso en comida, renta o transporte, tan solo para lograr igualar los 132 mil 900 pesos que un senador se embolsa en un solo mes.