¿Cuánto le cobró Diego Rivera a Silvia Pinal por pintar su icónico cuadro y cuánto vale actualmente?

Este jueves 28 de noviembre, murió Silvia Pinal, ícono de la Época de Oro del Cine Mexicano, a los 93 años de edad . En sus más de 6 décadas de trayectoria, la actriz participó en más de 60 películas y obras; sin embargo, su acercamiento al arte no se limitó a la pantalla, pues la última diva del cine de oro fue inmortalizada en un cuadro por el célebre muralista Diego Rivera. Por eso te contamos cuánto cuesta esa pintura y cuánto le cobró el artista.

Así fue como Diego Rivera y Silvia Pinal acordaron un precio para la pintura

Diego Rivera y Silvia Pinal se conocieron en la década de 1950, cuando ambos ya estaban consagrados como grandes figuras mexicanas.

Si bien no se conoce la fecha exacta en la que se encargó la obra, esta se realizó el 3 de noviembre de 1956. Respecto al cobro, la actriz reveló cómo fue que se estableció el precio.

“¿Qué le parece, si no le cobro?’ Y dije: '¡Ah! No, no, no, maestro, no, no se trata maestro, no mucho, pero cóbreme’. Entonces se rió y me dijo: ‘No, o no le cobro o le cobro mucho’ Entonces no me cobre mucho y no me cobró", recordó Pinal.

¿Cuánto cuesta la pintura de Silvia Pinal?

Debido al peso del nombre del artista y la actriz, expertos han calculado que la pintura podría tener un precio de hasta 3 millones de dólares o 60 millones de pesos mexicanos aproximadamente.

Cabe señalar que este precio estimado fue calculado cuando Silvia Pinal aún vivía y, a pesar de que la pieza ya era valiosa por el simple hecho de estar pintada por Diego Rivera, tras el fallecimiento de la también empresaria podría aumentar su valor cultural y monetario.

Esta es la razón por la cual no se puede vender el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera

A lo largo de los años, fuentes han revelado que coleccionistas han intentado que la familia Pinal les venda el famoso cuadro; sin embargo, la propia actriz ha declarado que existe un motivo por el que nunca dejará de estar en manos de su linaje.

En un programa, Silvia Pinal detalló que ya lo había estipulado en su testamento que sería para sus hijas e hijo. Desde hace muchos años, la obra está en un fideicomiso y no se podrá vender a menos que sus 3 herederos (Alejandra Guzmán, Luis Enrique y Sylvia Pasquel) estén de acuerdo.

¿Qué pasará con la pintura de Silvia Pinal?

Actualmente, la pintura se encuentra en la casa de Silvia Pinal, dónde la última diva del cine de oro podía admirarla. Asimismo, en otra entrevista reveló que su deseo era que sus hijos mandaran la pieza al Museo de Diego Rivera a su muerte , eso sí, conservando su propiedad.