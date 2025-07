¿La visa americana subirá de precio? Todo sobre la tarifa de integridad y cómo afectará tu trámite

¿Piensas en viajar a Estados Unidos? Toma en cuenta que muy pronto el gobierno de dicho país aplicará una tarifa de integridad, un nuevo cobro que será añadido al trámite de solicitud de la visa americana.

Esta tarifa tendrá un costo de 250 dólares que se añadirá a las visas de no inmigrante como la B1/B2 de turismo y negocios, la F (estudiante) y la J (intercambio), entre otras. Así, el precio total para sacar o renovar estos documentos ascenderá a 435 dólares, equivalentes a unos 9 mil pesos mexicanos, cuando actualmente es de 185 dólares.

Esta medida, incluida en el nuevo paquete de reformas conocido como “One Big Beautiful Bill Act”, pretende fortalecer el sistema de control migratorio, financiar la operación de agencias como ICE y CBP, y alentar el buen comportamiento de quienes viajan con visa temporal a Estados Unidos. El nuevo pago también servirá para reducir el déficit fiscal estadounidense.

¿Cuándo entrará en vigor la tarifa de integridad en la visa americana?

El paquete de reformas del gobierno de Donald Trump aún no empieza con la aplicación de la tarifa de integridad. No obstante, la “One Big Beautiful Bill Act” prevé su aplicación en 2026, aunque no especifica la fecha.

¿Qué es la tarifa de integridad y en qué casos podrá reembolsarse?

La tarifa de integridad funcionará como un cargo adicional y obligatorio para cualquier persona que solicite una visa de no inmigrante. Para calificar a un posible reembolso del monto, los viajeros deberán cumplir de manera estricta con las condiciones de su estatus migratorio:

Salir de Estados Unidos antes de que venza su periodo autorizado.

No solicitar extensiones de estadía fuera de los términos permitidos.

No aceptar empleo no autorizado bajo ninguna circunstancia.

En caso de cumplir con todos los requisitos y salir del país según las reglas, el solicitante podrá tramitar la devolución de la tarifa. No obstante, el proceso exacto para solicitar el reembolso aún no se ha establecido y queda pendiente de confirmación por las autoridades estadounidenses. Si alguno de los requisitos no se cumple, la tarifa no será reembolsada.