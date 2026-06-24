Joven sufre acoso a bordo de una combi en Ixtapaluca, Edomex; exhibe a presunto agresor

A través de redes sociales, una estudiante identificada como Dayana Rosas, denunció haber sido víctima de acoso sexual, mientras se dirigía a su escuela el pasado viernes 19 de junio, en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

La joven abordó una combi que se dirigía a Los Reyes La Paz, cuando en algún punto, un pasajero subió a la unidad, y a pesar de que había asientos vacíos, el sujeto decidió sentarse a lado de ella para realizarle tocamientos inapropiados.

Joven exhibe a presunto acosador en transporte público de Edomex

Según la denuncia difundida en TikTok, la joven relató que el hombre abordó la unidad y se sentó junto a ella. Desde ese momento, aseguró que comenzó a invadir su espacio personal, ya que se le pegaba mucho para después meter su mano debajo de las piernas de Dayana.

La joven explica que intentó en varias ocasiones pedirle al sujeto que retirara la mano, elevando el tono de voz para que otros pasajeros pudieran percatarse de la situación.

#feminismo #ixtapaluca #lapaz #losreyes ♬ original sound - Rosas @_rosa_s_ Quisiera nunca tener que subir este video pero lamentablemente me toca alzar la voz por todas las mujeres que no lo han hecho y por todas ls veces que yo misma callé. En ese momento mi miedo más grande era su reacción ante mis límites, el que pasara a mayores y no pudiera llegar a mi destino. Ojalá puedan detenerlo y mi caso sirva para preveer más y concientizar acerca de la situación. Agradezco a todos por su apoyo, gracias a mi novio, a mis amigos, a mi familia y las autoridades de mi escuela por estar para mí. #fyp

“Disculpe, su mano está muy cerca de mí. La puede retirar, ¿por favor? Y él me dijo que sí y ya yo pensé que ahí se acabaría” fue parte de lo que contó la chica entre lágrimas.

Lo peor es que el hombre continuó, lo que la llevó a comenzar a grabar como evidencia. En el video que primero fue subido a esta red social se ve como Dayana le grita, mientras el presunto acosador finge no saber de qué habla.

Bajan de la unidad a presunto acosador en Ixtapaluca, Edomex

De acuerdo con el testimonio de la joven, el chofer de la unidad la ayudó y le pidió al agresor que bajara de la combi. Fue en ese momento cuando, según su relato, el hombre lanzó comentarios violentos antes de irse.

La joven también aseguró que tras lo ocurrido, recibió apoyo del operador del transporte, quien le preguntó si necesitaba ayuda.

Tras llegar a su escuela, Dayana relató que fue atendida por personal académico, quienes le proporcionaron apoyo psicológico. Además, mencionó que ya cuenta con acompañamiento legal para dar seguimiento al caso.