¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 previo a la Semana Santa?

El calendario litúrgico para el año ya ha definido los momentos primordiales que regirán la preparación espiritual de la comunidad cristiana, como la Cuaresma 2026 .

La duración de este tiempo sagrado, conocido como Cuaresma, posee un profundo simbolismo bíblico fundamentado en el número cuarenta. Esta cifra representa los periodos de purificación y prueba presentes en las escrituras, tales como las cuatro décadas que el pueblo de Israel transitó por el desierto o el tiempo de lluvias durante el diluvio narrado en la historia de Noé.

De manera central, este intervalo emula los 40 días que Jesucristo dedicó al ayuno y la meditación en el desierto antes de emprender su labor pública. Por ello, la estructura del calendario busca que los creyentes fortalezcan su espíritu mediante diversas etapas de reflexión.

¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026?

De acuerdo con las precisiones de la publicación Desde la Fe, el ciclo de introspección y análisis personal previo a la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo comenzará formalmente el miércoles 18 de febrero.

Esa jornada, correspondiente al Miércoles de Ceniza, da por inaugurado un trayecto de cuarenta días dedicado fundamentalmente a la oración, la penitencia y el ayuno, concluyendo el Jueves Santo para dar paso al Triduo Pascual.

Calendario de la Semana Santa 2026

Dentro de este periodo preparatorio, el calendario del 2026 contempla cinco domingos específicos que sirven como pilares del camino hacia la Pascua. El primero de ellos tendrá lugar el 22 de febrero, seguido por el segundo domingo el 1 de marzo y el tercer domingo el 8 de marzo.

Posteriormente, el cuarto domingo se celebrará el 15 de marzo, mientras que el quinto domingo de este ciclo litúrgico ocurrirá el 22 de marzo. Estos días dominicales funcionan como estaciones de crecimiento espiritual que guían a los fieles en su transición hacia las festividades más solemnes del cristianismo.

El cierre definitivo de la Cuaresma y el comienzo simultáneo de la Semana Santa se producirá el 29 de marzo con la llegada del Domingo de Ramos. Esta fecha es de suma importancia, ya que representa la culminación de las etapas de reflexión dominicales y marca el inicio de la semana mayor.

