¿A qué hora será el cuarto informe de gobierno de AMLO?

Este 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rendirá su cuarto informe de gobierno, conoce los detalles como a qué hora iniciará, dónde verlo y quienes acudirán como invitados.

Durante la mañanera de hoy 29 de agosto, AMLO dio a conocer que debido a su cuarto informe de gobierno no habrá mañanera, por lo que se prevé que dé un mensaje a la nación alrededor de las 17:00 horas desde Palacio Nacional.

Feliz regreso a clases. pic.twitter.com/t4Oo5lGZjb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 29, 2022

“Nada más decirles que me equivoqué sobre el informe el día 1º, no va a ser a las 11:00, va a ser a las 5:00 de la tarde... No va a haber mañanera, o sea, esa es buena noticia ¿no?”, comentó a la prensa.

¿Quiénes acudirán al cuarto informe de gobierno de AMLO?

El Presidente prevé que además del su gabinete de gobierno, también acudan algunos gobernadores, empresarios, incluso invitados especiales, aunque hasta el momento no se dio a conocer quiénes son.



¿Dónde ver el cuarto informe de gobierno de AMLO?

Como es conocido, el cuarto informe de gobierno de AMLO se podrá seguir a través de la transmisión que se hace a través de la señal de Cepropie y las cuentas de redes sociales del gobierno de México, así como las cuentas de López Obrador.

¿Quién entregará el cuarto informe de gobierno?

AMLO también dio a conocer que el documento del cuarto informe de gobierno será entregado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien llevará al Congreso de la Unión el documento y sus anexos alrededor de las 18:00 o 19:00 horas.

Sin embargo, AMLO indicó que su cuarto informe de gobierno sería el 1 de diciembre, fecha en que tomó posesión de la Presidencia de la República.

“Aunque es Cuarto Informe, es 1 de septiembre y, la verdad, que yo voy a cumplir cuatro años de gobierno hasta el 1º de diciembre. Así es ¿no? O sea, no es que cumpla yo cuatro años, o sea, que todavía nos falta muchísimo y vamos a hacer muchas cosas buenas, vamos a celebrar todavía muchas cosas más en beneficio del pueblo, nos falta mucho tiempo, bastante tiempo.

“Esto lo digo, porque ya hay quienes están contando los días; no, falta. Están contando los días, porque quieren que ya terminemos, pero nos falta todavía mucho, ¿no?”, comentó al concluir la mañanera.