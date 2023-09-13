De futbolista a gobernador: Cuauhtémoc Blanco buscará la jefatura de Gobierno de la CDMX
El exjugador del América y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que pedirá licencia en los próximos días para poder participar en el proceso.
Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos y exjugador del América, confirmó que en los próximos días pedirá licencia para separarse de su cargo y así poder contender en el proceso de selección de candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones 2024.
🚨#AlertaADN— adn40 (@adn40) September 13, 2023
¡@cuauhtemocb10 va por la jefatura de la #CDMX! El actual gobernador de Morelos confirmó que pedirá licencia en los próximos días pic.twitter.com/EklS3lvHFA
El funcionario nacido en Tepito, Ciudad de México, ya había expresado su deseo por contender por el puesto mayor de la capital; sin embargo, este miércoles dio a conocer que pronto se separaría de su cargo para unirse a la lista de aquellos que buscarán competir en el proceso.
Al ser cuestionado sobre si consideraba a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana como un "rival fuerte", dijo: “Creo que todos son fuertes, nada más que si, no nos estiro, la gente lo va a decidir y es como en el futbol que gane el mejor”.
¿Quiénes se destaparon por la jefatura de Gobierno de la CDMX?
Además del exfutbolista, Ricardo Monreal buscaba el mismo cargo; sin embargo, el pasado martes 12 de septiembre se bajó de la contienda. Esta es la lista de aquellos que se han destapado:
- Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la capital, quien ya renunció de su cargo.
- Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, que ya se separó de su cargo.
- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien ya afirmó que pedirá licencia para poder recorrer las 16 alcaldías.
- Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez.
- Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.
- Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD.
- Mariana Moguel, hija de Rosario Robles.
Cabe destacar que Blanco se retiró del futbol en el 2015 y a partir de su salida se dedicó a la política. Primero ganó como presidente municipal de Cuernavaca en el mismo año por parte del Partido Socialdemócrata de Morelos. Posteriormente, en 2018 fue postulado por el Partido Encuentro Social (PES) en 2018 a las elecciones estatales de Morelos, donde ganó.