De futbolista a gobernador: Cuauhtémoc Blanco buscará la jefatura de Gobierno de la CDMX

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos y exjugador del América, confirmó que en los próximos días pedirá licencia para separarse de su cargo y así poder contender en el proceso de selección de candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones 2024.

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¡@cuauhtemocb10 va por la jefatura de la #CDMX! El actual gobernador de Morelos confirmó que pedirá licencia en los próximos días pic.twitter.com/EklS3lvHFA — adn40 (@adn40) September 13, 2023

El funcionario nacido en Tepito, Ciudad de México, ya había expresado su deseo por contender por el puesto mayor de la capital; sin embargo, este miércoles dio a conocer que pronto se separaría de su cargo para unirse a la lista de aquellos que buscarán competir en el proceso.

Al ser cuestionado sobre si consideraba a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana como un "rival fuerte", dijo: “Creo que todos son fuertes, nada más que si, no nos estiro, la gente lo va a decidir y es como en el futbol que gane el mejor”.

¿Quiénes se destaparon por la jefatura de Gobierno de la CDMX?

Además del exfutbolista, Ricardo Monreal buscaba el mismo cargo; sin embargo, el pasado martes 12 de septiembre se bajó de la contienda. Esta es la lista de aquellos que se han destapado:



Cabe destacar que Blanco se retiró del futbol en el 2015 y a partir de su salida se dedicó a la política. Primero ganó como presidente municipal de Cuernavaca en el mismo año por parte del Partido Socialdemócrata de Morelos. Posteriormente, en 2018 fue postulado por el Partido Encuentro Social (PES) en 2018 a las elecciones estatales de Morelos, donde ganó.