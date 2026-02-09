Cuba al límite: entre la represión y el fin del combustible

Durante décadas, el guion oficial en Cuba fue culpar a factores externos de cada fallo interno. Sin embargo, hoy la realidad ha superado cualquier narrativa.

La isla no solo enfrenta una parálisis económica sin precedentes, sino que parece desmoronarse bajo el peso de sus propias ineficiencias, dejando a la población en una situación de supervivencia extrema.

Cuba utiliza el miedo como última herramienta

En medio de este escenario, la respuesta del régimen ha sido cerrar el puño. Las víctimas más recientes de esta ola represiva son Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, jóvenes creadores de contenido del colectivo “El Cuártico (4tico)". Su “delito” no fue el robo ni la violencia, sino el uso de la palabra para señalar las injusticias sistémicas que vive el pueblo cubano.

Kamil, anticipando su destino, dejó una carta que hoy resuena en redes sociales: su arresto es la prueba de que el sistema no tolera que nadie mire de frente a la opresión ni denuncie las faltas que ya todos notan.

Un país sin alas: el fin de la turbosina

La crisis ha llegado incluso a los cielos. La dictadura ha advertido que el país se ha quedado sin combustible para aviación (turbosina). Aunque los aeropuertos aún intentan operar, las cancelaciones de vuelos ya son una realidad que angustia a viajeros y residentes.

Para muchos cubanos, esto no es solo un problema logístico, sino una barrera más que los mantiene atrapados en una isla donde los servicios básicos han dejado de existir.

La dictadura cubana está colapsando. La isla se habría quedado sin combustible tras la orden ejecutiva de Trump sobre imponer aranceles

El portazo de Nicaragua

Para miles de cubanos, la ruta hacia Nicaragua era la principal válvula de escape. Sin embargo, esa puerta también se ha cerrado. El gobierno nicaragüense ha comenzado a exigir visado obligatorio , lo que ha generado caos y desesperación en las afueras de la embajada.

Residentes como Alberto Vázquez describen la situación como un estado de “estrés e incertidumbre constante” donde cada salida parece bloquearse.

Impuestos y el golpe al petróleo

La situación se ha agravado tras la reciente decisión de Estados Unidos de imponer impuestos a cualquier país que envíe petróleo a la isla. Esto ha terminado de asfixiar la entrada de energía, sumándose a la escasez crónica de alimentos y medicinas.

Sin combustible para generar electricidad ni para mover aviones, la infraestructura del país se encuentra en un estado de agonía técnica.

Los influencers cubanos Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, del colectivo #El4tico, fueron arrestados por el régimen cubano tras denunciar injusticias a través de redes sociales.

Ambos habían advertido que alzar la voz en #Cuba no es gratis y que cada mensaje podría…



Ambos habían advertido que alzar la voz en #Cuba no es gratis y que cada mensaje podría… pic.twitter.com/yuVFUOLLXe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2026

La voz del pueblo en la incertidumbre

Mientras los líderes intentan ganar tiempo, los ciudadanos exigen medidas urgentes que no llegan. La falta de energía y suministros ha convertido la vida cotidiana en una carrera de obstáculos.

Como señalan testimonios locales, la sensación es de un “encierro total”, donde la falta de recursos y la vigilancia extrema parecen ser las únicas constantes en una Cuba que busca desesperadamente un respiro.