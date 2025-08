Rodrigo Lema de FIA recibe el premio Palmas de Oro 2025 por su trayectoria como corresponsal extranjero en México

El periodismo no es solo contar lo que pasa, sino estar donde otros no pueden estar y dar voz a quienes no la tienen, con esa premisa como brújula, el reportero boliviano, Rodrigo Lema, fue reconocido con una de las más altas distinciones del periodismo: Las Palmas de Oro 2025.

¿Qué distinción recibió Rodrigo Lema con las Palmas de Oro?

A sus apenas 28 años, Lema recibió esta distinción por su sobresaliente labor como corresponsal extranjero en México, formando parte del equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA), donde combina rigor informativo con una mirada profundamente humana en cada uno de sus reportajes.

En el documento oficial del Círculo Nacional de Periodistas se lee con claridad el reconocimiento a su labor:

“Ha sido nominado para recibir esta presea por su excelente trayectoria y labor sobresaliente como periodista y corresponsal extranjero en México.” Este premio no solo celebra su talento, sino también la fuerza ética y la pasión con la que Rodrigo Lema ejerce el periodismo: ese que no teme a las fronteras, que se adentra en el conflicto, que escucha, que observa y que, ante todo, cuenta lo que el mundo necesita saber.

Desde Israel hasta Irán: Rodrigo Lema, el corresponsal y el humano detrás de la pluma

Su amor por el periodismo y por contar historias lo han llevado a lugares donde muchos no se atreven a ir. Fue testigo directo de los desplazamientos forzados en la frontera entre Turquía e Irán, donde documentó las secuelas invisibles de la guerra y la desesperación de quienes huyen del conflicto.

También viajó a Israel, desde donde retrató el día a día en una de las regiones más tensas del mundo, ofreciendo a las audiencias una perspectiva cruda, pero necesaria, sobre la vida en zona de conflicto.

Rodrigo Lema dedica mensaje a periodistas silenciados tras recibir Palmas de Oro 2025

En el escenario y después de recibir el galardón, Rodrigo Lema, defendió la libertad de expresión en un país que registra más de cinco asesinatos en lo que va del 2025. Recordó a todos los periodistas víctimas de la incomodidad que conlleva cuestionar al poder.

“El periodismo está hecho para incomodar (...) en el nombre de nuestros colegas, periodistas silenciados recibimos este premio”

Circulo Nacional de Periodistas entre Palmas de Oro 2025

La distinción fue entregada por el Círculo Nacional de Periodistas, mismo que se fundó en 1968 y al día de hoy es una de las asociaciones más reconocidas del gremio en México.

La entrega de las Palmas de Oro se llevó a cabo este martes 5 de agosto en una gala celebrada en Lago Baikal, Estado de México, donde diversas personalidades del medio se reunieron para rendir homenaje a lo más destacado del año.