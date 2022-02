Hallan cuerpo de Kevin, había desaparecido en Hidalgo

El cuerpo del pequeño Kevin que desapareció desde el jueves pasado 3 de febrero, fue localizado este domingo en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, tras el aviso de un voluntario, la familia llegó al lugar y confirmó que se trataba del niño de apenas cinco años.

Su hermana lo dejó unos minutos sin compañía y después ya no supieron de él, el pequeño Kevin de apenas 5 años jugaba en el patio de su casa que colinda con un canal de aguas negras.

“Yo le dije a mi papá que se estaba tirando la gasolina de la camioneta, y ya después yo ya me metí otra vez ahí donde estamos ayudándole a su hermano, y ya después este llegó mi mamá de traernos de comer, y me preguntó, que le hablara a mi hermano, yo le hablé lo busqué y ya no estaba”, narró con tristeza Cristina García, hermana de Kevin.

Su desaparición desde el jueves 3 de febrero movilizó a todos los vecinos de la colonia y se formaron brigadas que comenzaron los recorridos a lo largo del canal de aguas negras de Tlamaco en Tula, Hidalgo.

Búsqueda Kevin

Con lanchas y maquinaria pesada removían basura, en busca de algún indicio durante cuatro días. Incluso su fotografía estaba desde la colonia los maltratos, hasta los municipios más cercanos.





“Trae un chaleco abajo azul y una arriba color café un chaleco café, y un pantalón gris o negro y los tenis negro y una pulserita en su mano”, comentaba en su momento Cristina.



Hallan a Kevin

En la intensa búsqueda, las compuertas de la presa fueron cerradas y fue lamentable cuando horas después el personal de Protección Civil del municipio comunicó que el cuerpo del menor fue localizado a la altura del ayuntamiento de Atitalaquia.

Tras el aviso de un voluntario, la familia llegó al lugar y confirmó que se trataba del pequeño Kevin de tan solo cinco años, ante ello la Procuraduría del estado inició las investigaciones del caso.