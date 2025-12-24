¡Espectáculo cósmico! NASA revela cómo se formó el “árbol de Navidad” en el espacio

¡Es la Navidad 2025! Justo en plena temporada decembrina, la NASA volvió a sorprender al mundo con una imagen que parece salida de una postal navideña; sin embargo, se trata de una de las imágenes más peculiares del espacio profundo. Es la imagen de la nueva vista del llamado “Christmas Tree Cluster” o Cúmulo del Árbol de Navidad, identificado científicamente como “NGC 2264”, una región repleta de estrellas jóvenes que, por su forma y colores, recuerda a un árbol de Navidad adornado .

Árbol de Navidad en el espacio: ¿qué es el cúmulo estelar NGC 2264?

El “NGC 2264” es un cúmulo de estrellas jóvenes, con edades estimadas entre uno y cinco millones de años, ubicado a unos 2 mil 500 años luz de la Tierra, y en la constelación de Monoceros. De acuerdo con datos de la NASA, se trata de una región activa de formación estelar, donde nacen nuevas estrellas a partir de densas nubes de gas y polvo.

O Christmas tree, o cosmic tree 🎄



Located about 2,500 light-years from Earth, NGC 2264 is a cluster of young stars between one and five million years old. The stars appear as blue and white lights surrounded by swirls of gas—the “pine needles” of the tree—with green… pic.twitter.com/BWa24VLCHP — NASA Ames (@NASAAmes) December 24, 2025

La imagen, que fue publicada desde el 17 de diciembre de 2024, combina datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA con observaciones ópticas captadas por el astrofotógrafo Michael Clow, desde su telescopio en Arizona. El resultado es una composición visual impactante que ya circula ampliamente en las redes sociales.

Colores científicos y decorativos en Cúmulo del Árbol de Navidad

En la imagen, los colores no son decorativos, sino científicos: Rojo, púrpura, azul y blanco representan datos de rayos X del observatorio Chandra. Mientras que los colores verde y violeta corresponden a luz visible captada desde la Tierra.

Según científicos del Centro de Rayos X Chandra , esta combinación de datos permite observar cómo interactúan las estrellas jóvenes con el gas que las rodea, algo clave para entender la evolución estelar. Además, la región también ha sido apodada como una “corona cósmica” o cosmic wreath, por su forma circular en otras longitudes de onda.

La NASA destacó que estas imágenes ayudan a acercar la ciencia al público, además de que despiertan el interés en la astronomía mediante visuales impactantes.

Más allá de su belleza, el “árbol de Navidad del espacio” es un recordatorio de que el universo también celebra con luz y color; ¿te imaginas cuántas historias cósmicas se esconden detrás de una imagen que parece tan familiar?

