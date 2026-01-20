¿Dónde están? Módulos para la CURP Biométrica en Guerrero en 2026: Lista de ubicaciones exactas

Si durante 2026 necesitas tramitar la CURP Biométrica en Guerrero, es importante saber que el proceso ya está activo en distintos puntos del estado y se realiza directamente en oficialías del Registro Civil habilitadas para la captura de datos biométricos.

Este nuevo formato busca reforzar la identidad digital y brindar mayor seguridad a los ciudadanos, por lo que cada vez más personas están acudiendo a realizar el trámite.

La CURP Biométrica integra información como huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneo del iris, lo que permite que el documento sea personal e intransferible. Aunque suena complejo, en realidad es un procedimiento similar al que ya se utiliza en otros trámites oficiales, por lo que resulta rápido y accesible para la mayoría de los ciudadanos.

¿Dónde se tramita la CURP Biométrica en Guerrero?

En Guerrero, la entidad cuenta con cientos de oficialías distribuidas en distintos municipios, lo que facilita que las personas puedan acudir a la sede más cercana a su domicilio sin necesidad de trasladarse largas distancias.

De acuerdo con la información más reciente compartida por autoridades federales, existen más de 490 módulos del Registro Civil en Guerrero que forman parte de este proceso; sin embargo, no todos capturan biométricos al mismo tiempo, por lo que es fundamental verificar la sede exacta antes de acudir.

Lista de ubicaciones para sacar tu CURP Biométrica en Guerrero

Acapulco de Juárez (Principales Módulos)



H. Ayuntamiento (Oficialía 01)



Pie de la Cuesta (Oficialía 18)



Colonia Zapata (Oficialía 20)



La Garita (Oficialía 30)

Chilpancingo (Ahuacuotzingo - Sede Cercana)



Dirección: H. Ayuntamiento Municipal.

Ajuchitlán del Progreso



Dirección: Av. Gral. Custodio Hernández, Palacio Municipal.

Alcozauca de Guerrero



Dirección: Calle Amado Nervo S/N, Palacio Municipal.

Atoyac de Álvarez



Dirección: Domicilio Conocido, Localidad El Paraíso (Oficialía 07).

Ayutla de los Libres



Dirección: Calle Ayuntamiento #17, Col. La Villa.

Benito Juárez (San Jerónimo)



Dirección: Plaza Juárez #8, Col. Centro.

Coyuca de Benítez



Dirección: H. Ayuntamiento Municipal (Sede Principal).

Coyuca de Catalán



Dirección: Plaza Principal, Col. Centro.

Cuajinicuilapa



Dirección: Av. Cuauhtémoc #50, Col. Centro.

Buenavista de Cuéllar



Dirección: Plaza 30 de Abril #13.

Para evitar confusiones y traslados innecesarios, es importante aclarar que la lista de municipios incluida en esta nota es referencial. Si necesitas conocer las ubicaciones exactas, direcciones completas, horarios de atención y estatus actualizado de cada módulo, la recomendación oficial es consultar directamente el Directorio Oficial Completo del Registro Civil.

Ahí podrás verificar qué oficinas están habilitadas para el trámite de la CURP Biométrica en Guerrero, así como confirmar si alguna sede cambió de ubicación o modalidad de atención. El directorio actualizado puede consultarse en el sitio del Gobierno de México en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/806667/G

Paso a paso para tramitar la CURP Biométrica

Para agilizar la atención, el trámite se realiza con cita previa . El proceso general funciona así:

