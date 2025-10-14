¿Dónde tramitar la nueva CURP Biométrica? Paso a paso para sacar cita

La actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) a su versión biométrica, que incorpora fotografía, huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica, está en marcha y se consolida como el nuevo estándar de identidad oficial en México.

Aunque el trámite es un paso crucial hacia la seguridad y la identidad digital, la pregunta es: ¿dónde debo acudir exactamente para realizar la captura de mis datos biométricos? Y aquí te explicamos.

La nueva #CURP Biométrica mantendrá los 18 caracteres alfanuméricos que identifican de forma única a cada persona del país, pero ¿qué documentos necesito?



Paso a paso para tramitar tu CURP Biométrica

Para garantizar un proceso ágil y eficiente, las autoridades recomiendan enfáticamente a los ciudadanos agendar una cita previa a través de la plataforma oficial. Este es el paso a paso:



Acceso al portal: Ingresa al portal oficial de citas del Gobierno de México (sección Renapo Selecciona el trámite: Elige la opción correspondiente al registro de datos biométricos para la CURP. Elige módulo y horario: Selecciona la fecha, hora y módulo de atención que más te convenga de las opciones disponibles en el sistema. Captura de datos: Llena el formulario con tus datos personales (nombre, CURP, correo electrónico activo, fecha y lugar de nacimiento). Confirma: Acepta los términos y condiciones, resuelve el Captcha y confirma la cita. Guarda el comprobante: Asegúrate de guardar o imprimir el comprobante de cita, ya que contiene un código indispensable para el acceso.

Te recomendamos llegar al módulo de atención 10 minutos antes de la hora programada.

¿Dónde puedo tramitar la nueva CURP Biométrica?

El trámite de la CURP con datos biométricos, el cual es gratuito, se realiza en los módulos físicos habilitados por el Gobierno Federal, que a partir de este octubre se están expandiendo a nivel nacional.



Oficinas principales: El lugar de atención principal son las oficinas del Registro Civil .

El lugar de atención principal son las . Módulos RENAPO: El trámite también se puede realizar en los más de 145 módulos del RENAPO distribuidos estratégicamente en todo el país.

¡Recuerda llevar todos tus documentos oficiales en original y copia! Como el acta de nacimiento, identificación oficial, CURP tradicional, comprobante de domicilio y un correo electrónico.